'Mor er den bedste i verden'.

Sådan sang Victor Cornelius engang, og der er vist noget om snakken.

I hvert fald var der en mor på spil, da fredagens 'Vild med dans' skulle afgøres.

Sebastians Bulls mor var så overbevist om, at hendes søn - og dansepartneren Asta Björk - skulle i omdans, at hun før afgørelsen sendte ham en sms og ønskede held og lykke.

Vi må antage, at det var moderlig omsorg, der var på spil, men universet - og seerne - tog det som en omgang omvendt psykolog, for parret endte altså ikke i omdans.

Og nu kan det være, at et nyt ritual er blevet født.

Skal din mor skal til at skrive en sms hver fredag og ønske held og lykke i omdans?

»Ja, endelig! Bliv ved,« sagde Sebastian Bull og fortsatte:

»Min mor sidder i Frankrig og hygger sig med min far, så jeg vil bare lige sige tusinde tak for sms'en, for så var jeg klar.«

Med deres videre deltagelse trodsede danseparret bookmakernes forudsigelse samt dommernes vurdering, som havde dem i bunden af feltet.

Sebastian Bull og Asta Björk lagde da heller ikke skjul på, at de var chokeret over at gå videre uden overhovedet at skulle i omdans.

Det kan du læse mere om lige her.