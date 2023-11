Der er kun otte kilometer fra Sluseholmen i Københavns Sydhavn, hvor Sara Bro bor, til The Plant på Amager, hvor torsdagens Danish Music Awards løber af stablen.

Alligevel lykkedes det for hende at komme en halv time for sent - det var dog bestemt ikke hendes egen skyld.

»Jeg har bare taget en taxa herud, og han kørte seriøst superdårligt, det var bare ubehageligt. Jeg blev køresyg. Jeg skal bare stå stille og have en sodavand,« forklarede hun.

Jeg er stadig lidt forvirret, hvordan kan det gå så galt, du bor i Sydhavn, og så til Amager?

»Jeg ved det ikke. Han syntes, at han skulle bremse ved hvert hul, der var i asfalten, og så kan du nok regne ud, at det bliver en fucking lang tur med de københavnske gader. Til sidst var jeg bare sådan: 'Please, hvorfor stopper vi?'

Men det lykkedes hende altså til sidst, som den allersidste gæst, at nå frem til arrangementet.

Og det var ret vigtigt, for Sara Bro, som sidste år var vært på DMA, skal i år uddele en pris.

»Jeg har glædet mig så sindssygt meget, og jeg glæder mig bare til at se Hav og Kamal (årets værter på DMA, red.), og jeg synes, det er så fedt, at de er værter.

Det var i januar, at Sara Bro kunne dele nyheden om, at hun var flyttet til Sluseholmen. Lidt af en drøm for den garvede radiovært, så altid har haft et ønske om at bo helt tæt på vandet.