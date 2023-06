Alle, som har prøvet at kaste sig ud i et større boligprojekt, ved, at det kommer med sine op- og nedture.

Sådan er det også for Kristian Jensen og Pernille Rosendahl, som er i gang med at renovere en villa i Gentofte.

På deres bolig-Instagramside kan man følge med i processen, og selvom det seneste opslag fortæller, at det går godt, afslører det også, at der er en yderst ubuden gæst i huset.

'Der blev lavet unidrain i badeværelset, og vi havde besøg af en kloakekspert, der satte rottespærrer op. For ja, vi har rotter,' skriver de og fortsætter:

'Eller rettere én stor rotte, der vandrer rundt blandt de omkringliggende huse. Den ene dag spadserede den meget nonchalant forbi, som om den sagde: 'Howdy nabo'. Jeg tog det ikke helt lige så afslappet.'

Parret annoncerede huskøbet tidligere på måneden, og her erkendte den tidligere Venstre-minister, at der ventede dem en stor opgave.

'Pernille Rosendahl og jeg har sammen købt et fantastisk hus, men også en ældre sag, så der er et større arbejde, inden det ser ud, som vi gerne vil,' skrev han dengang på Instagram.

Parret har nu allieret sig med en rottefænger og ikke mindst naboens hund, som de skriver er meget opmærksom for tiden.

Kristian Jensen og Pernille Rosendahl har dannet par siden 2019, og i september sidste år blev de gift.

Hun har ét barn fra et tidligere forhold, mens Kristian Jensen har tre.