Kirsten Siggaard skal undergå en sjælden operation i øjet.

Den 69-årige sangerinde har desværre igen fået væske i nethinden, og hun går derfor nu og venter på at blive indkaldt til operation, fortæller hun til Billed-Bladet.

Kirsten Siggaard slap i første omgang for den sjældne operation, hvor glaslegemet bag øjets linse skal fjernes.

For da den 69-årige Melodi Grand Prix-legende for fem år tilbage først døjede med væske i nethinden, endte hendes symptomer nemlig med at forsvinde af sig selv.

Kirsten Siggaard er særligt kendt for sine mange successer i dansk Melodi Grand Prix med Søren Bundgaard, som hun har vundet sangkonkurrencen med tre gange. Her ses hun til generalprøve som gæsteoptræden i 2014. Foto: Betina Garcia Vis mere Kirsten Siggaard er særligt kendt for sine mange successer i dansk Melodi Grand Prix med Søren Bundgaard, som hun har vundet sangkonkurrencen med tre gange. Her ses hun til generalprøve som gæsteoptræden i 2014. Foto: Betina Garcia

Men nu er problemet med væske i nethinden, der nedsætter hendes syn, mens bindevæv dannes og strammer i øjet, desværre kommet tilbage.

»Jeg går og venter på dommen. Det er desværre kommet igen. Lægen har aldrig set det før, så de ved ikke, hvorfor det gik væk. Jeg gik med det i flere år, og ingen kunne finde ud af, hvad det var. Men det er altså væske i nethinden. Det kommer blandt andet fra hjernen. Og det skal suges ud og lukkes. Det er en større sag,« fortæller sangerinden til Billed-Bladet.

Så denne gang skal Kirsten Siggaard altså igennem den sjældne operation, som hun nu venter på indkaldelse til.

Efter operationen skal hun restituere i ti uger for at sikre sig imod, at nethinden løsner sig.