Der er liv og glade dage hos trommeslageren Ihan Haydar og manden Esben Svane.

De to venter nemlig deres første barn.

Det fortæller den kendte trommeslager til Se og Hør.

Ifølge musikeren er hun fem måneder henne og kan berette, at det er første gang, hun fortæller de glædelige nyheder.

»Det føles sindssygt godt. Det er virkelig en glædelig tid lige nu, og det er så spændende det hele. Det er et ukendt sted at være – det er så stort,« fortæller hun til ugebladet.

Parret ved endnu ikke, om det bliver en dreng eller pige og fortæller, at de har fået et papir på kønnet, men at de ikke har kigget.

De håber dog på, at det bliver en pige.

Udmeldingen kommer efter en dramatisk retssag for trommeslageren, hvor hun blev dømt for at have fusket med et handicapskilt i en bil.

Her fik hun 40 dages betinget fængsel i Københavns Byret for dokumentfalsk begået i oktober 2022.

Dommen er dog anket til Østre Landsret.

Hun nægtede sig gennem sagen skyldig.

Ihan Haydar er blandt andet kendt som trommeslager i bandet Liga og vandt i 2022 dansk melodigrandprix med bandet Reddi.