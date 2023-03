Lyt til artiklen

Jacob Olrik, der er sexolog, forfatter og debattør, blev mandag formiddag dømt for vold.

I anklageskriftet står der, at Jakob Olrik skulle have stukket to fingre ind i munden på den forurettede, som han mødte i det københavnske natteliv, og herefter kradset personen i ansigtet.

Det skriver Ekstra Bladet.

»Jakob Olrik havde været til sin mors begravelse den dag, det sker, og er meget påvirket af det. Da han kommer ind på Cafe Strækodder (café i København red.) er der en, der giver ham 'fuckfingeren'. Det ender så med tumult, og retten fandt ud af fra vidneførslen, at Jakob havde kradset ham i hovedet,« fortæller Bjarke Vejby, der er Jakob Olriks advokat, på vegne af sin klient til Ekstra Bladet.

Episoden har udløst 30 dages betinget fængsel med 40 timers samfundstjeneste oveni til sexologen.

Ekstra Bladet har været i dialog med forurettede, der ikke helt kan genkende Jakob Olriks version episoden. Forurettede husker nemlig ikke 'fuckfingeren'.

Forurettede fortæller også, at det er synd for Jacob Olrik med moderens død, men at han ikke mener, det er en undskyldning for at antaste fremmede mennesker i nattelivet.

Jacob Olrik blev for alvor kendt, da han gav gode sexråd i DR2 programmet 'I seng med DR2', siden har han skrevet flere bøger om sex og parforhold.