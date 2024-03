Rasmus Nøhr og kæresten venter barn til marts.

Det skriver han fredag formiddag på Facebook fredag. Her deler han også detaljer om barnets køn, aktivitetsniveau - og mulige navn.

Den 51-årige sanger, kendt for sange som 'Sommer i Europa', 'Det glade pizzabud' og 'Alderspræsident', skriver i opslaget:

»Med smil og tårer, håb og taknemmelighed, kan Agnes og jeg fortælle, at vi skal være forældre til en meget livlig og danseglad pige, lige om lidt, eller i midten af marts.«

Derudover tilføjer han, at pigen »måske skal hedde Lulu«.

For et halvt års tid siden delte parret for første gang den glædelige nyhed på Instagram.

Rasmus Nøhr danner par med den 21-årige tidligere Miss Danmark-finalist Agnes Gjetting.

Det har dog været sparsomme informationer, han tidligere har delt ud om forholdet.

»Vi glæder os,« understreger sangeren.