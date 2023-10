Under navnet Aaron Gouran blev han dømt for økonomisk bedrageri, han er kendt fra det københavnske natteliv som en klubkonge, der nemt smed 30.000 kroner for en aften i byen.

Og han er idémanden bag Regner Grastens film 'Rich Kids'.

Nu er han for tredje gang dømt for økonomisk svindel for ni millioner kroner, men under et helt nyt navn.

Han anerkender ikke dommen, og han har da også allerede anket den.

Det skriver Frihedsbrevet.

'Tiltalte Aaron Grayson Dorseth straffes med fængsel i tre år,' lyder det afslutningsvist i den 29 sider retsbog om sagen, som B.T. har gennemgået.

Den svindeldømte forretningsmand er dømt for at fuppe færøske forretningsmænd ved at forfalske den enes underskrift og ifølge dommen at have fået et personligt udbytte af de ni millioner kroner på 2,3 millioner kroner.

Men hvis du sidder og tænker, at navnet ikke siger dig noget, og du ikke husker sagerne, der blev dækket intenst i medierne, hvor den tidligere rocker og klubkonge er dømt for økonomisk svindel, er der måske en god grund til det.

Aaron har nemlig haft mange navne og efternavne.

Tidligere gik han under navnet Aaron Gouran, og hans fødenavn er Amir Tamooresi.

Den falske jetset-konge fra Whiskeybæltet

Under navnet Aaron Gouran solgte han i 2006 historien om sin opvækst til Regner Grasten, der lavede filmen 'Rich Kids', som Aaron skulle have haft hovedrollen i.

Her havde Aaron Gouran sammen med et slæng af venner taget produktionen med på en helt normal bytur på NASA, hvor prisen for en aften havde været 30.000 kroner.

Instruktøren Rune Bendixen fulgte Aaron og vennerne i flere måneder. Her fortalte Aaron Gouran om sin vilde opvækst i i Whiskeybæltet i Nordsjælland, hvor rige forældre og fonde i Schweiz havde været med til at finansiere de store byture.

I virkeligheden var Amir Tamooresi fra Tønder og søn af en pizzabager.

Her ses alle de unge amatørskuespillere fra Whiskeybæltet der medvirker i filmen »Rich Kids«. I midten med solbrillerne ses idémanden Aaron Gouran. Under navnet Aaron Gouran bildte han filmproducent Regner Grasten ind, at han var stinkende rig. I virkeligheden hedder han Amir Tamooresi, er opvokset i Tønder og har arbejdet på McDonald's. Foto: Johansen Linda/Ritzau Scanpix Vis mere Her ses alle de unge amatørskuespillere fra Whiskeybæltet der medvirker i filmen »Rich Kids«. I midten med solbrillerne ses idémanden Aaron Gouran. Under navnet Aaron Gouran bildte han filmproducent Regner Grasten ind, at han var stinkende rig. I virkeligheden hedder han Amir Tamooresi, er opvokset i Tønder og har arbejdet på McDonald's. Foto: Johansen Linda/Ritzau Scanpix

Under indspilningen af filmen dukkede politiet dog op på settet, og den såkaldte jetset-konge blev varetægtsfængslet for millionbedrageri.

Han blev tiltalt for svindel for cirka 8,5 millioner kroner, men han slap for fængsel.

Ifølge lægerne under retssagen var han nemlig psykisk syg og skulle derfor have en behandlingsdom.

Under retssagen i 2008 indrømmede Aaron en del af bedragerierne, men han nægtede sagens mest betændte punkt, at han havde snydt en ældre kvinde for syv millioner kroner.

Kvinden havde belånt sin villa på Tuborgvej og havde givet pengene til Aarons firma, så selskabet kunne indrette en såkaldt country club i villaen.

Den blev dog aldrig til noget, og villaen måtte på tvangsauktion, fordi kvinden ikke kunne betale lånene, og hun mistede de syv millioner kroner.

Han blev ikke dømt for at have snydt kvinden, da retten fandt, at kvinden selv havde et ansvar for at undersøge, hvad pengene gik til.

Efterfølgende tog Aaron Gourans liv endnu en spektakulær drejning, da flere medier på daværende tidspunkt kunne berette, at jetsetteren havde fået endnu en tilføjelse til cv'et.

Nu var han også rocker og medlem af Bandidos.

Det blev dog kun til to år, hvor han var knyttet til klubben, inden han forlod dem igen.

Dømt for anden gang: 'En fejltagelse'

Igen i maj 2014 blev den daværende 34-årige mand dømt for bedragerier.

Her erkendte han få forhold i en større sag omkring forfalskning af identifikationspapirer.

Sagen startede, da en ansat i Codan fire år før blev anholdt for at have stjålet navne, adresser og cpr-numre i kundedatabasen hos Codan.

De blev brugt til at lave falske kørekort, sygesikringsbeviser og pas, der siden blev taget i brug for at optage lån, der aldrig blev betalt.

På daværende tidspunkt udtalte Aaron Gouran, at det var en 'fejltagelse', at han blev trukket ind i sagen, og at han kun havde anerkendt nogle af forholdene for at få 'sagen ud af verden'.

Han endte med at skulle betale erstatning på en lille million og fik derudover en behandlingsdom igen.

Aaron Grayson har opereret under flere navne. Foto: Johansen Linda/Ritzau Scanpix Vis mere Aaron Grayson har opereret under flere navne. Foto: Johansen Linda/Ritzau Scanpix

En troværdig forklaring

Men tredje gang i Retten i Helsingør, august 2023 blev det altså ikke til en behandlingsdom.

Her konkluderede dommeren, at forklaringerne fra færøske forretningsmænd havde været troværdige nok til, at der ikke kunne herske tvivl om, at de var blevet snydt bevidst.

Sagen handler om, at Aaron Grayson og forretningsfolkene alle var involveret i selskabet Tempohousing Denmark, der skulle være med i et boligprojekt kaldet Urban Village Roskilde.

De færøske mænd var med som investorer i projektet, mens Aaron Grayson var direktør.

Angiveligt gik det galt mellem parterne, da projektet i Roskilde begyndte at gå skævt.

Her blev en af forretningsmændene gjort opmærksom på, at der var flere på byggepladsen, der ikke havde modtaget betaling for deres arbejde.

Da der skulle findes betaling til en leverandør afviste folkene fra Færøerne at betale, men bad i stedet Aaron Grayson om at finde ud af betalingen i kraft af hans virke som direktør, da de mente, det var den aftale, der var lavet.

Herefter begyndte Aaron Grayson ifølge vidnet at underskrive sig som den ene af forretningsmændene på flere dokumenter om aftaler med leverandører, der ifølge dommen endte med at give ham 2,3 millioner til egen lomme.

Aaron Grayson forklarede i retten, at han havde tilladelse til at bruge underskriften.

Han refererede til en samtale på Messenger-appen, hvor han havde skrevet, at han var 'ekspert i at lave din underskrift nu'.

I chatten kaldte han sig selv Harvey Specter, der er en fiktiv virksomhedsadvokat i serien 'Suits', og han kaldte den færøske forretningsmand Trump.

I retten gjorde vidnet det klart, at han på intet tidspunkt hverken mundtligt eller skriftligt havde givet tilladelse til, at Aaron Grayson kunne underskrive sig med hans navn.

Dommeren fandt da heller ikke forklaringen fra Aaron Grayson troværdig og dømte ham til tre års fængsel.

Det er dog ikke noget, der lader til at slå Aaron Grayson ud af kurs.

Selvom hans firmaer i CVR-registret ser ud til at være gået konkurs, har han fortalt til Frihedsbrevet, at han har 'masser af penge', og at han betaler 30.000 kroner i husleje.

Og hvad angår sagens videre forløb, lader han heller ikke til at være bekymret.

»Den falske dom baseret på løgne skal jeg nok få banket ned,« lyder det i en besked til mediet.