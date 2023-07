Ejeren af Brøndums hotel i Skagen, Bendt Fredberg, er gået bort.

Det skriver hotellet selv i en pressemeddelelse.

»Det er med dybtfølt sorg at vi meddeler at, Brøndums Hotels mangeårige ejer, Bendt Fredberg stille er sovet ind den 1. juli 2023. Bendt Fredberg har siden 1977 ejet hotellet, hvor han gjorde det til sin livsopgave at bevare historien, ånden og kulturarven bag Brøndums Hotel,« lyder det.

Bendt Fredberg blev 93 år og har ejet hotellet i 46 år.

Han var ifølge pressemeddelelsen et kendt navn i byen og gjorde en dyd ud af at holde en stor omgangskreds.

»Han var ofte i byen og skabte sig igennem årene en stor omgangskreds af kolleger, venner og forretningsforbindelser, der værdsatte hans altid store virketrang og gode humør,« skriver direktør for hotellet, Emil Hauge.

Til Nordjyske har Bendt Fredberg tidligere forklaret sit køb af hotellet som et hjertebarn.

»Jeg har en veneration for gamle ting, bygninger og historie. Historien skal fastholdes i en verden, hvor alt forandres. Jeg er den gammeldags type, der vil bevare, for vi har alle brug for historien,« forklarede han.

Da han købte hotellet var det slidt og gav et årligt underskud på 300.00 kroner.

Siden er hotellet i den grad blevet populært og har stor succes i Skagen.

Bendt Fredbergs begravelse vil efter eget ønske foregå i stilhed med de nærmeste.