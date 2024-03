I et længere skriv på Instagram fortæller Katherine Diez nu om det, hun har været gennem, siden hun blev opdaget i plagiat.

'Den seneste måned har jeg oplevet mere sorg, mere smerte, mere anger, end jeg ellers har oplevet i hele mit liv.'

'I de år jeg har været et menneske i offentligheden, har jeg gjort mig i skyldig i handlinger, som jeg var så dum, så indbildsk og så naiv ikke at tænke kunne få de konsekvenser, som de nu har fået,' lyder det indledningsvist.

Katherine Diez henviser til de plagiatsager, der har været rettet mod hende den seneste tid.

Berlingske kunne fredag offentliggøre, at der er blevet fundet i plagiat i 13 ud af de 94 artikler, der er blevet lavet af Diez hos mediet.

I opslaget kommer Katherien Diez også ind på, at forholdet til Adam Price er forbi i forbindelse med den shitstorm, der har ramt influenceren.

'Jeg har nu mistet den tillidsfulde ære af at kunne kalde mig skribent og dermed min karriere som professionelt skrivende.'

'Jeg har mistet min elskede. Min brøde og den ekstreme efterfølgende pressestorm har ramt os begge og vores nærmeste i et opfang, der blev uopretteligt,' skriver hun om forholdet.

Sagen om plagiat har også ramt Katherine Diez økonomisk.

'Jeg har mistet mine indtægtskilder. Ikke som et menneske mister en arm i en uforskyldt trafikulykke. Min ulykke bærer jeg selv ansvaret for.'

Influenceren lægger ikke skjul på, at det har været en svær periode.

'Sorgen, smerte og angeren, der har vækket mig hver dag den seneste måned har indimellem fået mi til at ønske, at jeg kunne lukke mine øjne og forsvinde. Men jeg har ikke mistet viljen til at leve. Jeg har kun mistet mig selv.'

Berlingskes undersøgelse har været i gang i et par uger, og ifølge Katherine Diez selv, havde hun ingen fornemmelse af, hvordan den ville ende.

'Angsten har taget en stor bid af mig hver eneste dag, imens jeg om og om igen har forsøgt at genkalde mig nogle af de gange, hvor jeg har siddet med en deadline i ellevte time og følt mig utilstrækkelig og begået den værste journalistiske udåd'.

Hun kalder selv plagieringen for dovenskab og mener, at den viser mangel på selvindsigt.

Derudover forklarer Katherine Diez, at der for hende er tale om en livskrise, der har betydet svære samtaler med lægen.

'For få uger siden sad jeg underernæret og rystede hos lægen, som ikke kunne finde mine blodårer, da hun skulle tage en blodprøve for at undersøge, om jeg stadig var i live.'

'Jeg fortæller ikke dette for at få medlidenhed, men fordi jeg vil sige, at jeg når jeg engang vender tilbage, vil bruge alle mine kræfter på at fortælle unge kvinder, at de aldrig må komme så langt ud, før de indser, at de er gode nok, som de er.'

Katherine Diez vil nu tage ved lære af sine fejl, og hun sætter pris på den hjælp, hun får af folk omkring sig.