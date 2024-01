Berlingske vil nu til bunds i præcist, hvor meget Katherine Diez har plagieret i sine klummer og anmeldelser i avisen. Det skal en prisvindende graverjournalist fra TV 2 hjælpe dem med.

Siden det blev bevist, at Katherine Diez havde været lige lovlig frisk til at udgive andres ord som sine egne i hendes arbejde for både modemagasinet Elle og Berlingske, har det ene medie efter det andet kappet forbindelsen til hovedpersonen.

Men det har ikke været nok for Berlingske, der nu hyrer undersøgende journalist, Niels Lykke Møller til at kulegrave Diez skriverier på deres avis for plagiat. Han har blandt andet vundet FUJ-prisen for undersøgende journalistik og været nomineret til graverprisen, skriver Berlingske.

Katherine Diez, influencer, litteraturanmelder og kulturdebattør. Foto: Oscar Scott Carl Vis mere Katherine Diez, influencer, litteraturanmelder og kulturdebattør. Foto: Oscar Scott Carl

»Det er bedst for alle, at sagen nu bliver undersøgt grundigt. Både for Katherine Diez, der fortjener en klar vurdering af en sag, som allerede er meget omtalt, og for Berlingske, der naturligvis er interesseret i at få afklaring«, siger Birgitte Borup, kulturredaktør på Berlingske.

Kathrine Diez var tilknyttet Berlingske som litteraturanmelder og klummeskribent fra 2018 til 2022.

Sagen om Katherine Diez begyndte, da mediet Kulturmonitor skrev, at Diez var anklaget for at plagiere flere af de tekster, som hun har delt på det sociale medie Instagram.

Efterfølgende har Weekendavisen også afsløret, at Diez har plagieret i flere af sine opslag på Instagram.

Ifølge Diez var årsagen blandt andet, at hun har haft 'en uansvarlig, sløset, usystematisk arbejdsmetode, som har medført en række fejl', som hun 'dybt beklager'.

På den baggrund valgte medicinalvirksomheden MSD Danmark, at stoppe samarbejdet med anmelderen.

Tidligere kom det også frem, at Københavns Universitet ikke kan bekræfte den bachelorgrad i litteraturvidenskab, som hun selv angiver på LinkedIn.