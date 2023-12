Katerina Pitzner forklarede, at hun intet mere havde at give.

Hun var træt, deprimeret, ugidelig over hendes datter Elvira Pitzners månedlange og fortsatte tilbageholdelse i Dubai, hvor hun står anklaget for utroskab.

Men nu er Katerina Pitzner »igen kommet til hægterne«, forklarer hun i et nyt opslag på Instagram.

»Nu har jeg rejst mig fra askerne med fornyet kraft, så klarsynet som man kan nu være, når man navigerer i ukendt farvand. Det hele er stadig så uvirkeligt, men vi kæmper videre, lige nu med tålmodighed som vores vigtigste våben,« skriver diamanthandleren.

Katerina Pitzner med døtrene Thalia og Elvira Pitzner. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Hun indrømmer, at hun har været fyldt med »vrede og afmagt«. Over situationen, men også rettet mod Elvira Pitzner.

Men efter »nogle dage under dynen« er hun igen klar til at fortsætte kampen for at få datteren hjem til Danmark igen.

»Jeg tænder lys for Elvira og for fred i alle menneskesind,« slutter Katerina Pitzner det nye opslag, hvor hun viser de mange tændte lys i en kirke.

Elvira Pitzner blev på decembers første dag anholdt i Dubai efter, at hendes ekskæreste – men ifølge islamisk lov fortsatte ægtemand – anmeldte hende for utroskab, da hun ankom til ørkenstaten med iværksætteren Mortada Haddad.

Elvira Pitzner med ekskæresten – og ægtemanden – Milad Saadati, dengang de stadig var et par. Foto: Privat

På tredjedagen blev Elvira Pitzner løsladt mod kaution, og siden har hun været tilbageholdt i ørkenstaten, som har inddraget hendes pas, mens hun afventer retssagen.

Katerina Pitzner har tidligere bekræftet overfor B.T., at hun var taget til Dubai for at støtte datteren. Men kort før jul vendte hun hjem til Danmark igen, da hun ikke kunne gøre mere for hende.

Den seneste tid har Katerina Pitzner så kæmpet for, at der kom politisk opmærksomhed på Elvira Pitzners sag.

Her har hun blandt andet fået opbakning fra DF-politikeren Anders Vistisen, som har forklaret til B.T., at han vil tage sagen op i Europa-Parlamentet.