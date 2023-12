Det har været en noget anderledes juletid for Elvira Pitzner, der siden 1. december har været tilbageholdt i Dubai uden sit pas.

Elvira Pitzners far, Hans Helmgaard Kristiansen, appellerede tidligere på måneden til danske politikere om at gøre alt i deres magt, for at få hans datter hjem inden jul. Nu justerer Elvira Pitzners mor sine forventninger til juelaften.

Katerina Pitzner fortæller til Se og Hør, at sandsynligheden for, at Elvira Pitzner kan danse med resten af familien rundt om juletræet er lille. Hun holder dog hovedet højt, og mener stadig, at der er et spinkelt håb for at få hende hjem inden søndag.

Nu vender mor-Pitzner sit fokus mod resten af sine børn, som ifølge hende selv savner deres mor, for at give dem en hyggelig juleaften.

Familien Pitzner forbereder sig på en jul uden den mellemste datter. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix Vis mere Familien Pitzner forbereder sig på en jul uden den mellemste datter. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

»Lige nu tager vi en dag ad gangen, så hvis ikke Elvira kommer hjem, bliver det Ophelia, Thalia, Hector og jeg og Elviras hunde til jul,« siger hun.

Katerina Pitzner fortæller, at hun stadig kæmper en kamp for sin datter, men at både hun og Elvira Pitzner har accepteret, at dette års jul må holdes i ørkenstaten.

Elvira Pitzners mor er ikke den eneste, der finder Elviras udrejse fra Dubai før 24. december usandsynlig.

Elvira Pitzner er fortsat tilbageholdt i Dubai. Foto: DPlay Vis mere Elvira Pitzner er fortsat tilbageholdt i Dubai. Foto: DPlay

Den danske advokat i Dubai og ejer af Friis Advokatfirma, Thomas Friis Nielsen, vurderede allerede tirsdag, at retten skulle behandle så meget bevismateriale i sagen, at de ikke ville kunne nå at gennemgå det hele på de seks dage, der dengang var til juleaften, skriver Ekstra Bladet.

Elvira Pitzner-sagen kort Fredag den 1. december blev Elvira Pitzner anholdt i Dubai sammen med iværksætteren Mortada Haddad for utroskab, da Pitzner stadig er islamisk gift med ekskæresten Milad Saadati. Med et islamisk ægteskab underlægger man sig sharialoven. I De Forenede Arabiske Emirater betyder det, at man under artikel 356 kan anklages og dømmes for utroskab. Milad Saadati fortalte, at han selv havde anmeldt hende. 3. december blev Elvira Pitzner og Mortada Haddad igen løsladt, men myndighederne konfiskerede deres pas. For nuværende afventer de retssagen i ørkenstaten.

Hvis der skulle være et håb, skulle løsningen være, at parterne i sagen lagde sagen bag sig.

»Den eneste måde, jeg kan se Elvira Pitzner komme hjem til jul på, er, hvis der bliver indgået en eller anden form for forlig i denne uge, men det er ikke særlig sandsynligt,« siger han.