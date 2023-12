Det er ikke andet end et politisk træk og et mediestunt.

Sådan siger realitykendis og tidligere diamanthandler Katerina Pitzner om Pernille Vermunds udtalelser mandag om tilbageholdelsen af førstnævntes datter.

Katerina Pitzner er mor til Elvira Pitzner, som lige nu er tilbageholdt i Dubai under anklage for utroskab.

Nye Borgerlige-formanden mener, at Elvira Pitzner ligger som hun har redt.

»Det er meget nemt at sidde i et godt liv i Dubai og fremstille overfor den danske befolkning, at her er så skønt og glamourøst, men virkeligheden er jo, at det er islamisk land, og det er islamisk lovgivning, der gælder,« siger Pernille Vermund til B.T. mandag.

Udtalelserne falder diamantmoren for brystet i en sådan grad, at hun nu kommenterer på udtalelserne i et opslag på Instagram.

»Jeg synes ærlig talt, at Pernille Vermunds udtalelse bærer præg af blot at være et politisk træk og et mediestunt uden nogen som helst forståelse af sagen,« skriver Katerina Pitzner på Instagram.

Ifølge moren er tilbageholdelsen af Elvira Pitzner en helt ekstraordinær situation, og altså ikke noget man kunne have forudset.

»Jeg kan godt forstå, at man kan tro, at Elvira burde vide, hvad hun gik ind til, men

der er tale om en helt ekstraordinær situation - også for Dubai. De er ikke vant til, at der gøres brug af den mulighed for at straffe en kvinde, der, ifølge deres regler, er utro.«

Katerina Pitzner oplyser desuden i opslaget, at Elvira Pitzner skal have rådført sig med en advokat, inden hun rejste til Dubai.

