Før Elvira Pitzner var blevet fri til at forlade Dubai igen, trak hendes mor Katerina Pitzner stikket.

Diamanthandleren droppede sine sociale medier midt i den nu afsluttede retssag om datterens påståede utroskab, men nu er Katerina Pitzner tilbage igen.

Katerina Pitzner har nemlig lavet et opslag på Instagram, hvor hun forklarer, hvordan hun har brugt den sidste tid uden sociale medier på ikke mindst at reflektere over livet.

'Udefra kunne det se ud til, at jeg havde det hele: Fire skønne børn, et dejligt hjem, en blomstrende forretning, eget tv-program, bogudgivelser, kæreste mv.,' skriver Katerina Pitzner.

'Min måde at leve som forretningskvinde uden på, og som spirituel praktiserende inden i, gav da også mening i mange år. Men jo mere den ydre målbare succes voksede, des mere spirede den indre ubalance.'

Derfor har Katerina Pitzner nu fået et nyt mål i livet: Hun vil tættere på Gud.

'Så jeg stoppede op. Jeg havde IKKE lyst til at løbe stærkere. Jeg blev IKKE lykkeligere af mere, større, bedre.

Jeg ændrede kurs, forlod min ellers sunde forretning og flyttede til udlandet (igen) og begyndte at læse (igen),' skriver hun.

Sidste år satte Katerina Pitzner sin virksomhed Diamantbørsen, hvor hun handler med og investerer i diamanter, i bero, efter en kort tid at have forsøgt sig med 'Bagedyst'-stjernen Frederik Haun som direktør.

Diamantdronningen Katerina Pitzner Foto: Kasper Løjtved/Byrd Vis mere Diamantdronningen Katerina Pitzner Foto: Kasper Løjtved/Byrd

Så flyttede Katerina Pitzner til Italien, og trods millioner på bankbogen har hun nu fundet frem til, hvor lykken i stedet skal findes for hende.

'Hverdagen bruger jeg for tiden stort set nu kun på at studere, meditere, filosofere, skrive, udforske og på at skabe en eller anden form for integration af det hele. Jeg har fået en slags mission om, jeg i dette liv skal udforske mit forhold til Gud, vores eksistens og formål. Det gør mig lykkelig, nysgerrig og taknemlig, og det føles nærmest som om, at alt forud i mit liv har ledt op til dette,' skriver Katerina Pitzner.

'Så jeg er pt. landet et rigtig godt sted,' lyder det.

På sin 54 års fødselsdag 10. januar i år fortalte Katerina Pitzner til B.T., at hun havde deaktiveret sine sociale medier, fordi hun ville holde »en pause på ubestemt tid«.

»Nu kaster jeg mig ud i det fysiske liv, hvor jeg vil gå ud og kigge efter skønhed i naturen, i mennesker, i bøger og fordybe mig i egne skriverier. Og måske ses vi derinde igen en dag,« lød det da.

Nu er pausen på knap to måneder så afsluttet, og Katerina Pitzner er igen at finde på de sociale medier.

Og her vil hun altså for fremtiden dele sine 'interesser inden for filosofi, mystik, eksistens, åndsbevidsthed, energi, metafysik og et stænk af kvantefysik', slutter hun opslaget, der markerer hendes tilbagevenden.