Elvira Pitzner afventer stadig sin retssag i Dubai, mens både familien og politikere arbejder på at få sagen afsluttet.

Anders Vistisen, Dansk Folkepartis medlem af Europa-Parlamentet, tager i januar sagen om Elvira Pitzners retssag med sig til Bruxelles. Det gør han efter aftale med familien til Elvira Pitzner, som er glade for tilslutningen fra den danske politiker.

»Vi har brug for al den opbakning, vi kan få,« siger Katerina Pitzner til B.T.

Moren til Elvira Pitzner, mener, at det er vigtigt at holde fokus på sagen, fordi den drejer sig om noget, der ligger langt fra, hvad vi er vant til i Danmark.

»Vi skal huske på, at det drejer sig om en helt usædvanlig sag med et muligt udfald, der er fuldstændigt ude af proportioner med de faktiske forhold.«

Katerina Pitzner og hendes 3 døtre. Fra venstre ses Ophelie Pitzner, Katerina Pitzner, Elvira Pitzner og Thalia Pitzner. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix Vis mere Katerina Pitzner og hendes 3 døtre. Fra venstre ses Ophelie Pitzner, Katerina Pitzner, Elvira Pitzner og Thalia Pitzner. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Ifølge Katerina Pitzner er sagen om Elvira Pitzner ikke enestående.

Ligesom Anders Vistisen har hun også fået fortalt historier om personer, der er kommet i juridisk klemme med myndighederne i De Forenede Arabiske Emirater.

»Jeg er desuden blevet oplyst, at Elviras sag ikke er den eneste, hvor der er problemer med retssystemet i Emiraterne, og at de rent faktisk nyder flere fordele i forhold til EU. Et godt samarbejde defineres ved at være til gavn for begge parter. Hvis det ikke er tilfældet, synes jeg, at det er rimeligt, at det kommer på dagsordenen i EU,« siger hun.

Elvira Pitzner har været tilbageholdt i Dubai siden første december, hvor hun blev anholdt med iværksætteren Mortada Haddad, efter anklager fra sin ekskæreste Milad Saadati om utroskab.

B.T. har tidligere set dokumentation for, at Milad og Elvira er islamisk gift, og Elvira er derfor underlagt den sharia lovgivning, der findes i Dubai.

Hvis Elvira Pitzner kendes skyldig i utroskab, kan hun få op til tre års fængsel.

Familien Pitzner får hjælp af Udenrigsministeriet i sagen og senest kunne Katerina Pitzner bekræfte, at hun havde modtaget et brev fra udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen.

»Jeg kan bekræfte, at jeg har modtaget et venligt og diplomatisk brev fra Lars Løkke Rasmussen. Han forsikrer mig om udenrigsministeriets opmærksomhed på sagen,« lød det til B.T.

»Selvom det ikke får min datter hjem til jul, er jeg taknemmelig for at både Udenrigsministeriet og generalkonsulatet er nærværende under sagsforløbet,« forklarede Katerina Pitzner.