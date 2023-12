Sagen om Elvira Pitzner får nu endnu en nuance.

For ifølge influencerens mor, Katerina Pitzner, handlede rejsen til Dubai om mere end ferie. Der var jura på dagsorden, selv inden den 26-årige realitystjerne blev anholdt af det lokale politi.

Det skriver Berlingske.

For Elvira Pitzner skulle tilsyneladende mødes med en lokal advokat omkring en verserende sag, hvor ekskæresten Milad Saadati var den anklagede part.

Den 26-årige realitypersonlighed Elvira Pitzner dannede i tre år par med den 36-årige iranske bokser Milad Saadati. I august i år bekræftede parret, at de var gået fra hinanden, men i forbindelse med den verserende sag kom det frem, at de var blevet gift i 2021. Foto: Henrik R Petersen/Ritzau Scanpix Vis mere Den 26-årige realitypersonlighed Elvira Pitzner dannede i tre år par med den 36-årige iranske bokser Milad Saadati. I august i år bekræftede parret, at de var gået fra hinanden, men i forbindelse med den verserende sag kom det frem, at de var blevet gift i 2021. Foto: Henrik R Petersen/Ritzau Scanpix

»Jeg ved ikke, hvor mange der undersøger lovene i det land, de besøger, men Elvira havde forud for sit seneste besøg i Dubai rejst en injuriesag mod sin ekskæreste, der gennem længere tid har udstillet hende på nettet,« skriver Katerina Pitzner i en mail til Berlingske.

Elvira Pitzner-sagen kort Fredag den 1. december blev Elvira Pitzner anholdt i Dubai sammen med iværksætteren Mortada Haddad for utroskab, da Pitzner stadig er islamisk gift med ekskæresten Milad Saadati. Med et islamisk ægteskab underlægger man sig sharialoven. I De Forenede Arabiske Emirater betyder det, at man under artikel 356 kan anklages og dømmes for utroskab. Milad Saadati fortalte, at han selv havde anmeldt hende. 3. december blev Elvira Pitzner og Mortada Haddad igen løsladt, men myndighederne konfiskerede deres pas. For nuværende afventer de retssagen i ørkenstaten.

Samme advokat rådførte Elvira Pitzner sig angiveligt med, inden hun rejste til Dubai. Han afviste, at der skulle være en risiko ved rejsen, fortæller Katerina Pitzner i et opslag på Instagram.

»Forud for rejsen rådførte hun sig desuden med sin lokale advokat i Dubai, ifht om der potentielt kunne opstå problemer ved, at hun rejste dertil, efter hun havde rejst en sag mod ekskæresten. Han afviste blank, at det kunne blive et problem. Er det så dårlig dømmekraft? Det må være op til den enkelte at vurdere, men jeg vil tro, at mange ville stole på deres advokat,« skriver hun.

Katerina Pitzner anerkendte dog i flere tidligere Instagram-opslag, at hendes datter burde have tænkt sig bedre om, inden hun satte sig på flyet mod Dubai.

»Men er det ikke hendes egen skyld? Lad mig endelig gentage mig selv: Elvira har været naiv og uforsigtig!«

Det er stadig usikkert, hvilken rolle Elvira Pitzners rejsemakker Mortada Haddad spiller i mødet med advokaten.

Til Her&Nu fortæller Milad Sadaati om en anden rækkefølge. Ifølge ham anmeldte Elvira Pitzner ham først efter sin egen anholdelse.

Mediet har ikke set dokumentation for den påstand.

B.T. har forsøgt at få en uddybning om den påståede injuriesag fra Katerina Pitzner, som ikke ønsker at udtale sig.