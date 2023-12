Den danske influencer Elvira Pitzner er fortsat tilbageholdt i Dubai, hvor hun har fået frataget sit pas, mens hun venter på en mulig retssag.

Nu er der dog fysisk og familiær opbakning til den 26-årige influencer, idet hendes mor, Katerina Pitzner er taget til Dubai.

Det bekræfter hun overfor B.T.

På et billede på en Instagram-story ses to personer, der krammer, og Katerina Pitzner bekræfter, at det rigtigt nok er hende og datteren.

Katarina Pitzner med to af sine døtre, Thalia og Elvira Pitzner, omkring sig. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix Vis mere Katarina Pitzner med to af sine døtre, Thalia og Elvira Pitzner, omkring sig. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Det var fredag den 1. december, at Elvira Pitzner og iværksætteren Mortada Haddad blev anholdt af politiet i Dubai.

De var blevet anmeldt af Elvira Pitzners ekskæreste Milad Saadati, som hun stadig er islamisk gift med, og han har forklaret til B.T., at han har anmeldt dem for utroskab.

B.T. har set dokumentation for, at politiet efterforsker hans anmeldelse, hvor det også fremgår, at Elvira Pitzner og Mortada Haddad tilbageholdes indtil denne torsdag.

Elvira Pitzner og Mortada Haddad skulle være blevet løsladt fra deres varetægtsfængsling lørdag, men have fået frataget deres pas, mens de afventer en mulig retssag.