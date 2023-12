Elvira Pitzner sidder tilbageholdt på fjerde uge i Dubai efter anklager om utroskab.

Nu fortæller hendes mor, Katerina Pitzner, at ventetiden har slået hende ud. Mindet hende om den urimelighed, hun mener, hendes datter lige nu går igennem.

»Jeg er deprimeret. I kulkælderen. Træt. Chokket over Elviras fængsling og de korte telefonsamtaler, jeg havde med hende inde bag fængslets mure, genspilles i mit sind. Hendes fortællinger og hele det absurde forløb, der stadig, i skrivende stund, udspiller sig, ligger i kroppen og giver mig kvalme,« skriver Katerina Pitzner i et opslag på Instagram.

For hele december måned har været som »en parallelverden« for hende.

Katarina Pitzner med to af sine døtre, Thalia og Elvira Pitzner, omkring sig. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Elvira Pitzner blev på decembers første dag anholdt i Dubai efter, at hendes ekskæreste – men ifølge islamisk lov fortsatte ægtemand – anmeldte hende for utroskab, da hun ankom til ørkenstaten med iværksætteren Mortada Haddad.

På tredjedagen blev Elvira Pitzner løsladt mod kaution, og siden har hun været tilbageholdt i ørkenstaten, som har inddraget hendes pas.

Og den situation har tæret hårdt på hendes mor.

Katerina Pitzner har tidligere bekræftet overfor B.T., at hun var taget til Dubai for at støtte datteren. Men kort før jul vendte hun hjem til Danmark igen, da hun ikke kunne gøre mere for hende.

Elvira Pitzner med ekskæresten – og ægtemanden – Milad Saadati, dengang de stadig var et par. Foto: Privat

Og nu har hun »intet mere at give«.

Den seneste tid har Katerina Pitzner kæmpet for, at der kom politisk opmærksomhed på Elvira Pitzners sag.

Her har hun blandt andet fået opbakning fra DF-politikeren Anders Vistisen, som har forklaret til B.T., at han vil tage sagen op i Europa-Parlamentet.

»I den bedste af alle verdener skal det få UAE (De forenede Arabiske Emirater, red.) til at tænke over, om de ikke skal rette deres lovgivning til, så den bliver lidt mere tidssvarende i forhold til, det de vil signalerer overfor vesten. Hvis man ikke kan opnå det, så skal de lukrative aftaler med EU rives itu,« lød det da fra Anders Vistisen.

Den pointe gentager Katerina Pitzner nu i sit nye opslag.

'Jeg er i chok over, at der et system, på en populær turistdestination, der gerne vil udgive sig for at være så frit og vedkommende som Vestens Mallorca, men som fængsler en ung pige og frarøver hendes frihed pga.. …. Ja, på grund af hvad? Tyveri? Narkohandel? Mord? Vold? Nej, pga. utroskab, som vi i øvrigt alle ved, at der i virkeligheden slet ikke er tale om,' skriver Katerina Pitzner.

»Jeg ønsker oprigtigt ikke at skabe dybere kløfter, end der er i forvejen, men der findes et mørke i visse mennesker og kulturer, som har et kvindesyn, der dækker sig under betegnelser som: »kulturforskelle«, »religion«, »regler og love«, som vi for alt i verden ALDRIG må acceptere eller normalisere,« slår hun fast til sidst.