'Vild med dans'-danseren Karina Frimodt oplevede for femten år siden, at livet kan tage en uventet drejning, når det kommer til parforhold.

For i en alder af 29 år blev hun som nybagt mor til sin datter Mathilde på blot seks måneder skilt fra sin datters far, og den nyhed blev delt med familien på en speciel måde.

Det fortæller hun i et interview med Hendes Verden.

»Jeg var så flov over at skulle gøre min datter til skilsmissebarn, at jeg fortalte min egen mor det på en sms. Men hun og min far var der 100 procent for mig og hjalp mig med Mathilde. Det var en hård periode, for vi var inde og ude af Statsforvaltningen, og der var advokater inde over,« fortæller Karina Frimodt til Hendes Verden.

Til Hendes Verden fortæller Karina Frimodt videre, at selvom tiden omkring skilsmissen var kaotisk, så var datteren med til at gøre det bedre og for at sætte fokus på den nye tilværelse som alenemor med en lille datter, tog Karina Frimodt forældreorlov.

Kærligheden fandt Karina Frimodt dog igen i gemalen Kasper Lentz.

Karina Frimodt og Kasper Lentz dannede par i 10 år, blev forældre til sønnen James og blev forlovet under en ferie til Spanien tilbage i 2019.

Men i efteråret sidste år meddelte parret, at de nu gik hver til sit som venner.

»Den seneste tid i vores liv har været fyldt med mange følelser og tanker. Vi har efter ti gode år valgt at gå hver til sit og fortsætter ikke længere som kærester, men som de bedste venner,« skrev hun i et opslag på Instagram.