Dansk politi havde ikke fået svar fra deres spanske pendant, inden retssagen mod Robert Hansen tirsdag gik i gang i retten på Frederiksberg.

Derfor besluttede dommeren efter kun en halv time, at den måtte udskydes.

Det skyldes, at sagens tredje tiltale, der omhandler påstået vold mod Nynne Larsen begået i Spanien, ikke kunne afprøves, da politiet ikke havde fået svar på, om sagen er afsluttet i Spanien.

Nu er sagen udskudt på ubestemt tid, mens sagen i Spanien undersøges.

Og det er da noget, der ærgrer Robert Hansens forsvarsadvokat, Erbil Kaya. Det fortæller han til B.T.

»Det er totalt ærgerligt og beklageligt.«

Han forstår udmærket, hvorfor sagen er udskudt, men er undrende over, hvorfor der ikke har været styr på spansk politis udlægning af sagen.

»Vi går ud fra, at de selvfølgelig har styr på det, men så viser det sig, at de slet ikke har tænkt i de baner. Det er jo ikke noget nyt med det tredje forhold i sagen. De har vidst det i et år, og det er noget, der burde være opklaret for længe siden, hvordan spansk politi forholder sig,« lyder det.

Erbil Kaya og Robert Hansen skal nu vente flere måneder på en ny retssag. Foto: Stine Bidstrup

Er du skuffet over, at der ikke var bedre styr på sagen fra politiets side?

»Der er ingen, der sætter en ret for at aflyse den igen, og selvfølgelig skal der være styr på det. Nu må vi vente. Sagerne skal naturligvis føres samlet.«

Erbil Kaya forklarer, at hans klient Robert Hansen også er ærgerlig.

»Det er han da. Denne her sag har været længe undervejs, og han ville gerne fortælle sin version og få en afslutning på sagen. Nu er det mange måneder ude i fremtiden igen.«

Advokatens bedste bud på en ny retssag er om to til tre måneder, da der nu skal gå tid med at indhente oplysninger fra Spanien og oversætte dem.

Robert Hansen er tiltalt for grov og simpel vold mod sin ekskæreste.

Ifølge tiltalen skulle han over tre episoder have udøvet vold på Nynne Larsen mellem 2020 og 2021.

Skuespilleren nægter sig skyldig.