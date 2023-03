Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

I 15 år har Kandis-Johnny, med det borgerlige navn Johnny Hansen, holdt ferie i den tyrkiske badeby Alanya.

Men alt det er slut nu. Han har nemlig solgt det 200 kvadratmeter store feriehus.

»Vi har haft 15 fantastiske år, hvor vi hvert år har holdt ferie i Tyrkiet. Men nu trænger vi til at se noget andet,« fortæller Johnny Hansen til Se og Hør.

Den 57-årige forsanger i dansebandet Kandis er gift med Gitte Hansen og far til sønnen Nicklas og de to piger Cecilie og Caroline.

Han understreger også, at det altså ikke har noget at gøre med jordskælvet i Tyrkiet, der ramte i starten af februar.

»Jeg solgte det faktisk i efteråret, så det har intet med jordskælvet at gøre. Vi har været meget glade for huset, som ligger i bjergene med udsigt over byen,« siger Johnny Hansen til mediet og afslører samtidit, at han overvejer at købe en feriebolig i Spanien.

Dansktopstjernen har ikke oplyst prisen på boligen i Alanya.

Hvor mange feriedage i huset det er blevet til, vides dog ikke. Men Johnny Hansen har tidligere til B.T. fortalt om sit travle liv og frygten for at ende som sin egen far, der sjældent var hjemme.