Sagen om kammerherre, hofjægermester og godsejer Hans Henrik Algreen-Ussing er ikke forbi.

Godsejeren, der er blevet dømt for vanvidskørsel i byretten, har nemlig valgt at anke sagen.

Det skriver hans i en sms til B.T.

Dermed fortsætter sagen altså i landsretten, når sagen engang er berammet.

Hans Henrik Algreen-Ussing fik tre måneders betinget fængsel for vanvidskørsel for to uger siden.

Algreen-Ussing har ifølge anklageskriftet udsat en knallertkører for fare, da han kørte efter i sin Range Rover og flere gange forsøgte at dreje sin bil ind foran knallertkøreren, så vedkommende måtte foretage en kraftig opbremsning og en kraftig undvigemanøvre.

Episoden, der fandt sted på godsejernes private vej ved Tirbækvej nær Vejle, hvor han har skiltet med, at man kun må gå eller cykle, endte med, at knallertkøreren væltede.

På Tirsbæk Gods ved Vejle bor femte generation af familien Algreen-Ussing med udsigt til både Vejle Fjord og den nyetablerede renæssancehave. Her ejerne af Tirsbæk Gods, Marianne og Hans Henrik Algreen-Ussing. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix Vis mere På Tirsbæk Gods ved Vejle bor femte generation af familien Algreen-Ussing med udsigt til både Vejle Fjord og den nyetablerede renæssancehave. Her ejerne af Tirsbæk Gods, Marianne og Hans Henrik Algreen-Ussing. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Udover de tre måneders betinget fængsel blev godsejeren i retten også frakendt kørekortet i et år. Desuden fik han konfiskeret sin bil.

I den forbindelse talte kammerherren med Ekstra Bladet om dommen, som han nægtede sig skyldig i.

Han forklarede, at han blot forsøgte at stoppe knallerten, der var uden nummerplade, hvorved han ikke kunne aflæse nummerpladen og anmelde føreren.

»Den knallert, som jeg kører efter og prøver at stoppe, har ingen nummerplade på, så jeg kan ikke bare tage nummeret og anmelde den, så jeg prøver fire gange at stoppe knallerten ved at køre bagefter den og blinke med lyset og dytte med hornet,« lød det blandt andet fra godsejeren.

Med anken har Hans Henrik sørget for, at han beholder sine titler indtil videre.

Hvis han dømmes i landsretten vil han dog blive nødt til at aflevere sine kongelige titler.

Det er han bestemt ikke den første, der har været nødt til.

Tidligere er rigmanden Christian Kjær også blevet frataget sine kongelige titler som Ridder af Dannebrog, Kammerherrer og hofjægermester, efter han i 2019 fik en betinget dom for at påkøre en trafikofficial.

Også Rigspolitiets tidligere afdelingschef Bettina Jensen har fået frataget titlen 'Ridder af Dannebrog', efter hun blev idømt en fængselsstraf for bestikkelse.