Justitsminister Peter Hummelgaard (S) er i Dubai for at tale med den tilsvarende minister i forbindelse med en udleveringssag om en formodet vanvidsbilist.

Men på trods af det, så endte samtale også med at handle om Elvira Pitzner, skriver Ekstra Bladet.

Elvira Pitzner sidder som bekendt i en penibel situation i Dubai, da hun er anklaget for utroskab mod sin ekskæreste, som hun fortsat er islamisk gift med.

Peter Hummelgaard fortæller til mediet, at den emiratiske justitsminister, Abdullah Sultan Saif bin Awad Al Nuaimi og Hummelgaard fik delt oplysninger mellem hinanden.

Oplysninger i sagen, som måske kan sætte skub i tingene og få etableret møder mellem den lokale konsul og anklagemyndigheden, forklarer han.

Alt tyder også på, at den emiratiske minister tog godt i mod Elvira-emnet på dagsordenen.

»Jamen altså, egentlig meget imødekommende og villig til at tjekke op på, hvor den sag står. Men det er klart, jeg har ikke indtrykket af, at han har nogen mulighed for at gøre noget konkret på det foreliggende grundlag i hvert fald,« siger han til eb.dk



Fredag den 1. december blev Elvira Pitzner anholdt i Dubai sammen med iværksætteren Mortada Haddad for utroskab.

Med et islamisk ægteskab underlægger man sig sharialoven, og utroskab kan straffes med mellem et og tre år i fængsel.

Ekskæresten Milad Saadati fortalte, at han selv havde anmeldt hende.

3. december blev Elvira Pitzner og Mortada Haddad igen løsladt, men myndighederne konfiskerede deres pas.

Siden da har diamantdronningen og Elviras mor, Katerina Pitzner været nede og besøge sin datter.