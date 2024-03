Den 73-årige 'Afdeling Q'-forfatter Jussi Adler-Olsen har fået nye direktører i alle sine tre virksomheder.

Nærmere bestemt har han fået sønnen Kes Nikolas Henry Steinhausen Adler-Olsen ind som direktør i sin ejendomsvirksomhed, mens assistenten Elisabeth Ahlefeldt-Laurvig er blevet direktør i hans softwarevirksomhed.

Hovedselskabet og den mest lukrative af forretningerne, den for krimiforfatterens succesfulde bogudgivelser, er både sønnen og assistenten også blevet indsat som direktører i.

Det fremgår af oplysninger, som virksomhedsportalen Ownr har trukket for B.T.

Ligeledes bekræfter Jussi Adler-Olsens assistent overfor B.T., at der har været ændringer i krimiforfatterens virksomheder.

Elisabeth Ahlefeldt-Laurvig forklarer, at de nye direktørstillinger kommer efter, at Jussi Adler-Olsen nu er aktuel med sin sidste 'Afdeling Q'-bog 'Syv m² med lås på'.

»I forbindelse med afslutningen af 'Afdeling Q'-serien har der som en naturlig udvikling været overvejet og planlagt forretningsmæssige ændringer. De er nu gennemført,« lyder det korte svar fra assistenten.

Jussi Adler-Olsen er forfatter til krimiserien 'Afdeling Q', som han har fået stor succes med verden over.

Elisabeth Ahlefeldt-Laurvig bekræfter ligeledes, at 73-årige Jussi Adler-Olsen også stadig selv fortsætter som direktør i alle virksomhederne sammen med henholdsvis hende og sønnen.

Hun ønsker dog ikke at uddybe, præcis hvorfor Jussi Adler Olsen nu ikke længere skal være alene på direktørposterne.

Krimiforfatteren Jussi Adler-Olsen er god for godt 100 millioner kroner.

Særligt har det været hans forfattervirksomhed Adlerolsen.dep ApS for 'Afdeling Q'-udgivelserne og de tilhørende aktiviteter, der har beriget krimiforfatteren.

Senest kunne han her fremvise et overskud på mere end 12 millioner kroner, efter hans næstsidste 'Afdeling Q'-bog var blevet solgt rundt omkring i verden.

Også i ejendomsvirksomheden Adlerolsen.estate ApS, hvorfra Jussi Adler-Olsen udlejer og investerer i boliger, var der sidst et overskud på 750.000 kroner.

Mindre prangende gik det dog i softwarevirksomheden Adlerolsen.games, som sønnen nu er blevet meddirektør i.

Denne forretning endte med et underskud på 23.000 kroner, ligesom egenkapitalen er negativ med mere end 3,5 millioner kroner og måtte have økonomisk hjælp fra hovedselskabet.

For nylig kom det frem, at Jussi Adler-Olsen har aflyst alt, da han er i behandling for alvorlige rygproblemer.

