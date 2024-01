Når Nordisk Film onsdag aften slår dørene op til gallapremieren på krimifilmen 'Den Grænseløse', bliver det uden manden bag historien.

Jussi Adler-Olsen, der er forfatter til bogen 'Den Grænseløse', har meldt afbud til arrangementet, da han er sygemeldt.

»Jussi ligger desværre med et nyrestensanfald. Han er under behandling, men det skal passere i sit eget tempo,« siger Elisabeth Ahlefeldt-Laurvig, personlig assistent for Jussi Adler-Olsen.

Han havde ellers glædet sig til at gense filmen, som han selv mener lykkedes godt.

»Jussi er meget ked af ikke at kunne deltage i Gallapremieren i aften, det havde han glædet sig til. Han har set filmen, men havde set frem til personligt at kunne lykønske Nordisk Film og hele holdet bag for denne smukke og velkomponerede film, der virker som om, at alle de involverede og medvirkende har ønsket, at den skulle ende med noget helt specielt.«

Nu bliver det uden Jussi Adler-Olsen, der i stedet skal bruge tiden på at komme over sine nyresten.

Nyresten opstår, når koncentrationen af salt i urinen bliver for høj, skriver sundhed.dk.

Forfatter Jussi Adler, der udkom sidste år med niende og sidste bog om afd Q. Foto: Linda Kastrup Vis mere Forfatter Jussi Adler, der udkom sidste år med niende og sidste bog om afd Q. Foto: Linda Kastrup

De mest almindelige symptomer er smerte og blod i urinen.

'Den Grænseløse' er baseret på den sjette af Jussi Adler-Olsens bøger om politiets Afdeling Q. Filmen er det andet kapitel af filmserien med Ulrich Thomsen i hovedrollen som kriminalbetjenten Carl Mørch. Tidligere blev rollen besat af Nikolaj Lie Kaas.

Sidste år kunne Jussi Adler-Olsen fortælle, at serien om betjentene Carl Mørch og Assad nu har nået sin afslutning. Det skete, da han satte sidste punktum i bogen 'Natrium Chlorid', der er den niende bog i serien.

Nordisk Film har altså stadig tre bøger, at brygge krimifilm på, før de skal se sig om efter et nyt, uhyggeligt univers.