Julie Zangenberg skal have fjernet brysterne.

Den 35-årige skuespiller og iværksætter vil om en måned få opereret barmen væk for at minimere risikoen for kræft.

Det skriver Se & Hør, der har informationen fra en livesending, Julie Zangenberg lavede for at sælge tøj for sit tøjfirma Cozy.

»Det har ikke været en nem beslutning, og det er heller ikke supersjovt at skulle gøre, men det er noget, jeg er glad for – at jeg har muligheden for at få gjort det, fordi jeg rigtig gerne vil have et liv uden sygdom, som vi jo alle sammen gerne vil,« lød det her fra skuespillerinden.

Julie Zangenberg forklarede, at hun ikke er syg, men er i øget risiko for kræft, da hun har haft flere tilfælde i familien.

Derfor har hun valgt at få fjernet brysterne, og i stedet vil hun få indsat nye implantater efterfølgende.

Tidligere har Julie Zangenberg forklaret, at hun fortryder, at hun fik lavet silikonebryster.

Men da hun som ung, fladbrystet kvinde også dengang kendte til sin forhøjede risiko for brystkræft, besluttede skuespillerinden sig for at få lavet brysterne.

»Jeg havde det sådan, jamen, hvis jeg på et tidspunkt får et eller andet sygdom i mine bryster, så ville jeg i det mindste have haft nogle år, hvor jeg bare synes, at de var topflotte og fede,« lød det da fra Julie Zangenberg.

B.T. forsøger at få en kommentar fra Julie Zangenberg.