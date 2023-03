Lyt til artiklen

Som ung i filmbranchen var Julie Steincke udsat for en grænseoverskridende oplevelse, som gjorde hende 'virkelig bange'.

Det fortæller hun i et større interview med Berlingske, som har spurgt den 46-årige musicalskuespiller, hvornår hun har været i en situation, hvor hun virkelig var bange.

Det skete, da hun som 21-årig fik en hovedrolle i en film, hvor hun skulle spille rockdiva.

»Manden, der stod for filmen, sagde, at han gerne ville snakke med mig og tage nogle videoer af mig,« fortæller Julie Steincke, der ikke sætter navn på sin overgrebsmand, men beskriver ham som 'typen, der havde en helikopter i baghaven'.

»Da jeg kommer hjem til ham, overfalder han mig i køkkenet. Han tog virkelig hårdt fat i mig og greb i mine bryster og hev mig ind til sig. Jeg sagde nej. Han havde to store schæferhunde, som begyndte at hidse sig op, og det var virkelig ubehageligt. De gøede meget højt. Da jeg sagde nej, så stoppede han og sagde: 'Du aner ikke, hvad du har gjort'.«

Trods den voldsomme oplevelse og den afsluttende truende bemærkning, formåede Julie Steincke efterfølgende at få sig en strålende karriere i showbusiness.

Sammen med sine forældre flyttede skuespilleren som treårig til London, hvor hun her droppede ud af skolen for at forfølge drømmen om at blive skuespiller ved at uddanne sig på Italia Conti Academy of Theatre Arts.

I 2006, otte år efter oplevelsen i køkkenet, flyttede hun tilbage til Danmark, hvor hun fik sit danske gennembrud som Ulla i musicalopsætningen af The Producers på Det Ny Teater.

Siden har hun haft roller i et hav af musicals og blev i 2008 desuden landskendt som dommer i 'Talent 2008' på DR.