Den omdiskuterede journalist Jotam Confino siger, at han er blevet »fyret« af TV 2, for hvem han i månedsvis har dækket Gaza-konflikten som freelancer.

Confino, der har været udsat for adskillige hadbeskeder og anklager om en påstået 'proisraelsk dækning', mener, at TV 2 har ladet sig presse af kritikere til at tage ham af skærmen, efter han har »sat livet på spil« for kanalen.

TV 2 afviser og siger til B.T., at krigens udvikling har fået kanalen til at rekruttere en fast korrespondent internt.

Kanalen meldte således mandag ud, at den mangeårige TV 2-journalist Rasmus Tantholdt fremover skal være TV 2's faste mellemøstkorrespondent og rapportere fra krigen i Gaza.

Men forinden, siger Confino, har TV 2 i længere tid undladt at kontakte ham med flere opgaver.

»Jeg ved jo godt, hvad der ligger til grund for det her: TV 2 er blevet bombarderet med hadmails fra alle mulige radikale typer, der siger, at de ikke vil have en zionist på skærmen. Det er selvfølgelig en belastning, at folk kræver, at man skal af.«

Dansk-israelske Confino dækkede konflikten mellem Israel og Gaza intenst for TV 2, fra den brød ud i oktober 2023 og flere måneder frem.

I perioden, hvor Confino efter eget udsagn »stod på hoved« for TV 2, blev han flere gange lagt for had for sin dækning, som kritikere har kaldt partisk.

Men selvom TV 2 ifølge Confino på intet tidspunkt gav udtryk for at være utilfredse med hans journalistik, stoppede han lige så stille med at høre fra kanalen.

»Jeg kunne jo godt fornemme i det nye år, at jeg ikke blev brugt, og TV 2 blev ved med at sende sine egne folk herned,« siger han.

100 klagemails om ugen

Confino siger, at TV 2's udlandschef, Jakob Vissing, i december gjorde ham opmærksom på, at kanalen modtog omkring 100 klagemails om ugen kun om ham.

At Rasmus Tantholdt nu bliver udnævnt til at dække konflikten, kalder Confino derfor »bullshit« og et røgslør for det, der egentlig sker:

»Jeg tror, det er en snedig måde at få mig ud af vagten på. TV 2 ved godt, at de ikke kan gå ud og fyre mig på baggrund af ubegrundede klager, så de nægter at kalde mig fyret, men de siger, at 'de kommer ikke til at bruge mig mere'.«

Men selvom TV 2 ikke kalder det en fyring, er det alligevel Confinos konklusion på, hvad der er sket, efter at han mandag havde et telefonmøde med kanalens udlandschef:

»Rasmus Tantholdt er ny mellemøstkorrespondent, og jeg er fyret.«

TV 2's udlandschef anerkender, at Confino har været udsat for »en urimelig hetz«, som blandt andet var bundet op på hans israelske baggrund, men afviser, at det skulle have påvirket hans arbejdsopgaver på kanalen.

»Vores beslutning om at få en fast mellemøstkorrespondent har intet med den hetz, han har været udsat for, at gøre,« siger Jakob Vissing.

Vissing vil hverken be- eller afkræfte, at kanalen skulle have modtaget 100 ugentlige klagemails kun om Confino.

»Jeg vil ikke gå ind i, hvad jeg har haft af privatsamtaler med Jotam Confino,« siger Vissing.

Han bemærker, at alle korrespondenter på TV 2 har modtaget klager og trusler i forbindelse med dækningen af konflikten.

»Så ja, der har været en høj grad af pres udefra, fordi konflikten fylder så meget.«

Han »ved ikke«, om kanalen har fået flere klager om Confino end andre ansatte, selvom Confino efter eget udsagn dækkede de første tre måneder af konflikten fra morgen til aften for TV 2.

Debatter på sociale medier

Confino tror også, at det har spillet ind i TV 2's beslutning om ikke at bruge ham, at han jævnligt har indgået i ophedede debatter med sine kritikere på sociale medier.

Også dette afviser TV 2.

De seneste dage har Confino blandt andet debatteret med sine tidligere kolleger og TV 2-journalister Abdel Aziz Mahmoud og Cecilie Beck på det sociale medie 'X'.

Debatten begyndte, da generalsekretæren i Dansk Røde Kors, Anders Ladekarl, beskyldte Confino for at sprede misinformation om palæstinensisk Røde Kors. Den anklage, mente Confino, var »usmagelig og vanvittig«.

Konflikten eskalerede, da Aziz Mahmoud 'likede' Anders Ladekarls opslag, hvilket Confino påpegede. Det fik Cecilie Beck til at blande sig og forsvare Aziz Mahmoud. Herefter fortsatte stridighederne i over et døgn på 'X'.

Hej @AndersLadekarl - som forventet, en direkte konsekvens af din usmagelige og vanvittige anklage om at jeg sætter nødhjælpsarbejderes liv på spil. Tak for det. Håber #dkpol kigger med her. https://t.co/48lTJ4IigV — Jotam Confino (@mrconfino) February 19, 2024

Beck har ikke ønsket kommentere på situationen, mens Aziz Mahmoud ikke har reageret på B.T.'s henvendelse.

TV 2 skriver i en mail til B.T., at »den konkrete debat er et personaleanliggende, som vi ikke kommenterer på offentligt.«

Allerede i november og december bad TV 2 Jotam Confino om at »drosle ned« på X, hvor han har været en aktiv debattør af såvel konflikten og sin egen rolle i dækningen, siger han.

Gjorde du det?

»Nej, men man kan ikke få både i pose og i sæk. Vil de gerne have, at jeg skal drosle ned, må de ansætte mig fast,« siger Confino, som siger, at han har haft en fast freelance-kontrakt med kanalen.

»Men når jeg er herre i eget hus, må jeg jo gøre, som jeg vil.«

TV 2 er vel så også frie til at sige, at de ikke vil bruge dig?

»Ja, de har ikke gjort noget ulovligt. Men etisk synes jeg, at det er en forfærdelig dårlig behandling af en ansat, som har stået på hoved for dem i tre måneder for at dække en af verdens største historier.«

»Jeg er gået gennem ild og vand for TV 2 og har sat livet på spil. Jeg har fra morgen til aften dækket konflikten live og skulle rende i bombesikrede rum hver halve time med ti sekunders varsel. Jeg har knoklet på 16-timers vagter i jeg ved ikke hvor lang tid.«

Vil ikke fortælle om interne samtaler

Udlandschefen på TV 2 vil ikke svare på, om han har bedt Cofino om at »drosle ned« på sociale medier.

»Hvilke samtaler, jeg har haft med Jotam Cofino, det er privat. Det har jeg ikke lyst til at gå ind i en diskussion omkring.«

Hvad synes du om hans fremfærd på Twitter?

»Det har jeg ingen mening om.«

Har du fået klager fra ansatte på TV 2 om ham?

»Hvordan dialogen er internt på vores redaktion, det er jo internt.«

Confino mener, at det er op til seerne at vurdere, om det er en god løsning at bruge Rasmus Tantholdt som korrespondent i stedet for ham.

»Tantholdt skal jo ikke flytte herned, så vidt jeg ved. Men de vælger at bruge ham i stedet for at spørge mig, som bor hernede fast, kender konflikten som min egen baglomme og taler sproget. Der er ingen tvivl om, hvem der er mest kompetent til at dække den her krig.«

Rasmus Tantholdt har ikke ønsket at kommentere på sagen til B.T.

Beslutningen om at vælge Tantholdt blev taget i løbet af de seneste to måneder, siger TV 2's udlandschef.