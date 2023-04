»Jeg tror helt klart, at det er en måde at vise, at jeg ikke, hvad folk forbinder mig med. Altså Tinka. Jeg er så mange andre ting.«

Sådan lyder det fra den 20-årige skuespiller Josephine Chavarria Højbjerg, da B.T. møder hende til pressedagen på den nye Viaplay-serie 'The Journey – 15 dage i Nepal'.

Som den yngste i flokken drager hun sammen med skuespillerne Søs Egelind og Dulfi Al-Jabouri, tv-vært Christiane Schaumburg-Müller Åxman, tidligere fodboldspiller og kommentator Stig Tøfting og journalist Anders Lund Madsen til Nepal på en pilgrimsrejse med hver deres individuelle formål for at blive klogere på sig selv.

For hende betyder det, at de danske tv-seere for første gang skal se hende som noget helt andet. Nemlig bare som 20-årige Josephine.

»Det er noieren. Men det var den eneste betingelse for, at jeg sagde ja,« fortæller hun.

Jospehine Chavarria Højbjerg er vokset på de danske tv-skærme. Først i rollen Pil i DR-serien 'Pendlerkids' og siden som den stædige halvnisse Tinka i de tre julekalenderne på TV 2.

Hun har altid været fast besluttet på at gå skuespilvejen.

»Jeg vil gerne være skuespiller, og jeg vil gerne blive taget seriøst omkring det.«

Josephine Højbjerg vil gennem 'The Journey – 15 dage i Nepal' vise danskerne, at hun er meget mere end sit skuespil. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Josephine Højbjerg vil gennem 'The Journey – 15 dage i Nepal' vise danskerne, at hun er meget mere end sit skuespil. Foto: Mads Claus Rasmussen

Turen, som fandt sted i november, blev nemlig også hendes form for rejse i et sabbatår – for sommer inden var hun blevet student. Og hun vidste, at hvis hun ikke fik oplevelsen, ville hun fortryde det.

»På papiret er jeg blevet voksen, og det er jeg også i mange henseender, men jeg er stadig meget ung på mange måder,« siger hun og fortsætter:

»Der er vildt meget jeg skal lære – jeg aner ikke noget om, hvordan livet fungerer.«

Serien 'The Journey – 15 dage i Nepal' har premiere mandag 8. maj på Viaplay.