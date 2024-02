Kender de 'Tinka' i kongehuset?

Det virker sådan.

Da B.T. torsdag aften møder Josephine Højbjerg på den røde løber til årets Echoprisen, får hun spørgsmålet: 'Hvornår har du sidst mødt et af medlemmerne fra Kongehuset?'

»Det var, da jeg var til prins Christians 18-års fødselsdag,« fortæller den 21-årige skuespiller og nikker ja til, at det var selve fødselaren, hun fik talt med.

»Det var dejligt. Han var sød og en good guy. Det var meget chilleren. Man tænker jo... Det gjorde jeg også selv...At det er lidt noieren-agtigt at skulle møde nogen fra Kongehuset, men han var god og nede på jorden og sød,« fortæller hun videre.

Adspurgt om det bare var et kort 'godddag' eller en reel samtale, svarer hun ja til det sidste og tilføjer med et smil, at det virkede til, at kronprins Christian godt vidste, hvem hun var - blandt andet kendt fra TV2s julekalender om nissen 'Tinka'.

Kronprins Christians 18-års fødselsdagsfest blev fejret med en stor gallafest på Christiansborg den 15. oktober 2023, hvor 18-årige fra hele landet var inviteret sammen med en række folk fra sportens og kulturens verden.

