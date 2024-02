Jonathan Harboe er formentlig bedst kendt som drengerøven Mads fra Zulu-serien 'Sjit Happens', hvor man følger dagligdagen i fem unges kollektiv i København.

Men nu skal man som seer vænne sig til at se skuespilleren i et helt andet miljø, end et der flyder med pizzabakker og tomme øl.

Til B.T. afslører Harboe nemlig, at seerne næste gang kommer til at se ham i en gladiatorserie, som får præmiere til efteråret.

Serien hedder 'Those About to Die'. Den er instrueret af tyske instruktør Roland Emmerich, der også er manden bag katastrofefilmene '2012', 'The Day After Tomorrow' og 'Moonfall'.

Jonathan Harboe medvirker i femte sæson af discovery+ »Over Atlanten«. Foto: Thomas Traasdahl/Ritzau Scanpix Vis mere Jonathan Harboe medvirker i femte sæson af discovery+ »Over Atlanten«. Foto: Thomas Traasdahl/Ritzau Scanpix

Serien kommer til følge kulturen omkring gladiatorkampene i det antikke Rom, og derfor også skudt i Cinecittà-studierne i Rom.

Når serien bliver sendt på streamingtjenesterne Amazon Prime og Peacock, vil man kunne se Jonathan Harboe i selskab med Oscar-vinder Anthony Hopkins.

Hopkins har rollen som Vespasian, der var kejser af Rom fra år 69 til 79.

Jonathan Harboes rolle kommer i kølvandet på flere års arbejde på at få et internationalt gennembrud.

»Vi er rigtig mange danske skuespillere, som hele tiden caster på udenlandske film. Vejen frem er konstant hårdt arbejde i skyggerne, så var jeg heldig at få den her rolle,« siger Jonathan Harboe.

Anthony Hopkins spiller Roms kejser Vespasian i 'Those About to Die'. Foto: Angela Weiss/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Anthony Hopkins spiller Roms kejser Vespasian i 'Those About to Die'. Foto: Angela Weiss/AFP/Ritzau Scanpix

Fra første februar vil man kunne se Jonathan Harboe udleve en drengedrøm, når han krydser Atlanterhavet med et sejlskib i selskab med en række kendte danskere i programmet 'Over Atlanten'.

Forløbet med de to serier har været tæt forbundet.

»Jeg castede på serien, inden jeg lavede 'Over Atlanten', og en måned efter jeg kom hjem, fik jeg rollen til den her internationale produktion.«

Premieredatoen for 'Those About to Die' er stadig ukendt.