Klædt i sort og med målrettet blik gik han mod vidneskranken. Skylden havde han erkendt. Tilbage var det formelle. Dommen. Og refleksionen.

»Det var et øjebliks total idioti,« forklarede Jon Nørgaard kort i retten mandag, hvor han uden at blinke accepterede sin straf for indbrud og forsvandt igen. Men hvorfor?. Hvorfor brød han ind i en lejlighed og stjal en computer og et par sko? Til en værdi af 13.000 kroner?

Spørgsmålet har mange stillet, lige siden sagen om indbruddet i 2019 kom frem. Og mandag sad den 37-årige tidligere popstjerne så på anklagebænken i Københavns Byret, hvor mange havde håbet at få svaret.

Men måske skal kimen til det findes ved at spole tilbage. Til dengang, Jon Nørgaard – i en alder af bare 17 år – blev kåret som vinder af programmet 'Popstars'.

Fandtes der en skabelon for en popstjerne, fyldte Jon Nørgaard den med sit glimt i øjet og det skæve smil ud.

Matchede – som en anmelder beskrev det – 'ungpigernes plakatramme'. Og netop de unge piger gik da også bananas over ham.

Debutalbummet solgte 135.000 eksemplarer, blev udsendt i udlandet. Udadtil lignede han en succes.

Men at livet ikke var så rosenrødt for den unge popstjerne, viste sig allerede året efter, hvor han overfaldt en tidligere ven. Angivelig fordi vennen havde forulempet og flirtet med Jon Nørgaards kæreste.

Der var ikke meget at grine over, da Jon Nørgaard i 2003 måtte i retten på grund af en voldssag. Her ses han bag sin manager, Simon Juncher, på vej ind til retten i 2003. Foto: Ernst Van Norde Vis mere Der var ikke meget at grine over, da Jon Nørgaard i 2003 måtte i retten på grund af en voldssag. Her ses han bag sin manager, Simon Juncher, på vej ind til retten i 2003. Foto: Ernst Van Norde

Retssagen blev dækket massivt og hver en detalje refereret: Hvordan han måtte erkende, at han tog kokain, hvordan han som følge af berømmelsen havde udviklet social angst, hvordan hans forældres skilsmisse havde påvirket ham, hvordan han i perioder havde et hidsigt temperament.

60 dages betinget fængsel og 60 dages samfundstjeneste lød dommen på.

Men offentlighedens dom var hårdere.

»Det var et regulært slagsmål. Og det er også skidt nok, for man skal ikke komme op at slås med hinanden. Men det er træls at blive ved med at blive mindet om det,« som han senere sagde til B.T. om det grove overfald.

At Jon Nørgaard i de år havde sit at slås med, fik tv-seerne i 2007 serveret i bedste sendetid, da den anmelderroste dokumentar 'Solo' rullede over skærmen.

Udstillede, hvordan øretæverne hang i luften, hvor end han kom hen for at optræde. Hvordan han fik kastet mønter og øl efter sig på scenen. Hvordan han gik grædende i seng.

»Jeg har mest lyst til at gå ned og hoppe i havnen,« sagde han grådkvalt ind i kameraet i en af scenerne, der udstillede hans enorme ensomhed og dét, han måtte slås med solo.

For alle dem, der gjorde ham til popstar, forsvandt som dug for solen, da de officielle 'forpligtelser' var overstået. Sendte ham ud i manegen på egne vaklende ben.

»Det er svært nok at være teenager i forvejen, men det der var bare hårde odds,« beskrev Jon Nørgaard i et interview med B.T. for to år siden og uddybede:

»Vi har alle vores liv og vores historie. Noget var heldigt, noget var mindre heldigt. Mit problem er, at det uheldige, jeg lavede, har været på forsiderne.«

»Jeg fik at vide, at der i perioden omkring 2002 var en artikel om mig gennemsnitligt hver anden dag. Det betød bare, jeg ikke kunne slå en prut, uden det var nyheder.«

»Jeg synes, det er forkert at sige om sit liv, at man fortryder, man selvfølgelig er der ting, jeg ikke synes er fede, og som jeg ville gøre anderledes i dag,« sagde han.

Med dét i bagagen kunne Jon Nørgaard have knækket.

I stedet valgte han i over ti år at træde ud af rampelyset. Være ham bag scenen, der producerede for andre, skrev sange. Havde eget musik-management og hittede som gæsteoptrædende for blandt andre Kato og Clemens.

Ligesom det også var ham, der i 2018 stod bag grevinde Alexandras debut som popstjerne.

Også privat kørte hans liv på skinner.

I 2009 ansatte han Amanda Haslund, popstjernen Remees tidligere assistent, som blev dømt for at have stjålet fra sin tidligere chef og hans daværende kæreste.

»Intet retfærdiggør at stjæle. Men folk skal også have en chance mere. Hun har dummet sig, og det er hun klar over,« fortalte Jon Nørgaard dengang til B.T.

»Men jeg har også dummet mig tidligere og er kommet videre og har bearbejdet det,« lød det videre om dén chance, som han var villig til at give hende.

Og den var satset værd. På mere end én måde.

For snart blev de to også kærester og i foråret 2016 fik de sønnen Vincent.

Så Jon Nørgaard har igen og igen fundet fodfæstet. Også ude i dét rampelys, som han i 2016 vendte tilbage til.

Sådan ser Jon Nørgaard ud i dag på det pressefoto, der fulgte hans album under kunstnernavnet Tvilling. Vis mere Sådan ser Jon Nørgaard ud i dag på det pressefoto, der fulgte hans album under kunstnernavnet Tvilling.

Gang på gang har ordet 'comeback' indgået i overskriften. Senest, da han sidste år stillede op med et nummer i det danske grandprix.

Men også i forbindelse med det musikalske projekt 'Tvilling', som han i 2021 lancerede som en 'genfødsel'. Og sidste år ligeledes en markering af hans 20-års jubilæum.

Nu er Jon Nørgaard dog igen landet i mediernes søgelys. Af den helt forkerte grund.

Ifølge anklageskriftet brød han i 2019 ind i en lejlighed på Vesterbro – hos en beboer, han havde en form for relation til.

Her stjal han en computer og et par sko. Til en værdi af 13.000 kroner

Under retssagen i Københavns Byret kom det frem, at Jon Nørgaard leverede tyvekosterne tilbage, ligesom han også betalte erstatning for skaderne på den opbrudte dør.

»Det var et øjebliks total idioti,« erkendte han i retten og tilføjede et: »Det er jeg ked af.«

Og dermed var den ekspeditionssag stort set overstået.

30 dages betinget fængsel fik Jon Nørgaard, som dermed slog endnu en uheldig prut, der vil følge ham længe.

Hvorfor ved vi stadig ikke. Måske får vi svaret en dag.