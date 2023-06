Musikerne Johnny Reimar og Peter Belli har kørt parløb gennem både karriere og privatliv.

Begge var de fra Odense, kom frem som musikere i 60erne, var lige gamle og sagde begge ja til deres udkårne i 1967.

Johnny Reimar producerede en af Peter Bellis største succeser 'Bliv væk fra vort kvarter', og de to tilbragte meget tid sammen i professionelt regi.

Derfor er det også chokerende for musikeren, at hans gode kollega ikke længere er her.

Fredag fortalte familien i en pressemeddelelse, at Peter Belli er gået bort 79 år gammel.

Peter Belli under sin sidste optræden i Amager Bio i København i 2017. Foto: Thomas Rasmussen/Gonzales Photo/Ritzau Scanpix Vis mere Peter Belli under sin sidste optræden i Amager Bio i København i 2017. Foto: Thomas Rasmussen/Gonzales Photo/Ritzau Scanpix

»Jeg vidste godt, at han var syg, men det er da chokerende at han nu er væk. Der er jo mange, vi må sige farvel til for tiden,« lyder det fra Johnny Reimar, der henviser til Dario Campeotto og Rock Nalle, der for nylig er gået bort.

Han kan da heller ikke lade være med at tænke over, at det er mange i samme aldersgruppe som ham selv, der pludselig er væk.

»Det er ikke godt, men det er selvfølgelig ikke så unaturligt, at det er dem, der går bort. Omvendt så ser vi vores udenlandske kollegaer, og de går stadig til den.«

På samme måde husker Johnny Reimar glædeligt tilbage på samarbejdet med Peter Belli, hvor der i den grad blev gået til den.

»Han var altid på og frisk på nye opgaver. Han egnede sig utroligt godt til det vi lavede, og vi havde et godt samarbejde. Han følte sig ikke for fin til at være bingovært ved siden af sin karriere,« husker Johnny Reimar.

Peter Belli er død, 79 år gammel. Foto: Camilla Rønde/Ritzau Scanpix Vis mere Peter Belli er død, 79 år gammel. Foto: Camilla Rønde/Ritzau Scanpix

Der var dog en lille kontrovers mellem ham og Peter Belli, og den drejede sig om hittet 'Der er noget galt i Danmark'.

»Det var jo sådan, at John Mogensen kommer hen til mig på mit pladeselskab og siger, at han har denne her sang, som han tænker, at Peter skal synge. Så begynder han med teksten, der jo lyder 'Der er noget galt i Danmark. Dybbøl Mølle maler helt ad helvede til,« fortæller han.

Og den tekst var altså ikke noget, som Johnny Reimar kunne se sit pladeselskab i.

»Jeg sagde til ham, at den tekst gik altså ikke på mit fine sted, så han måtte ændre teksten. Han sagde så, at det gad han fandeme ikke og lavede den selv. Og den blev jo et kæmpe hit,« husker Johnny Reimar.

»Og det skumlede Peter altså lidt over,« lyder det med et grin.

Der var dog andre store hits i musikeren, der gik bort efter længere tids sygdom 8. juni omringet af sin familie.