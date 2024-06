Da Ikaros fløj for højt, smeltede solen voksen mellem fjerene, og Ikaros faldt i døden.

Da Johannes Langkilde mandag modtog en pizzaovn i fødselsdagsgave kom den garvede tv-vært lidt ligeledes for tæt på varmen.

Heldigvis for Johannes Langkilde resulterede mødet med pizzaovnen kun i svitset pandehår.

Det fortæller tv-værten selv på Instagram.

Her skriver han, at han i forbindelse med sin 46 års fødselsdag fik en pizzaovn, som han straks tog i brug.

»Pizzaerne blev forrygende gode, for ovnen kan nemt blive 500 grader varm. Men … hvad jeg ikke lige tænkte over, var at pandehåret naturligvis bliver svitset, når man inspicerer pizzaen lidt for tæt på varmen,« skriver han.

Langkilde deler et billede af hårgrænsen med det afsvitsede pandehår.

Selvom det for det utrænede øje er svært at se, at der mangler noget, er Langkilde ikke i tvivl om, hvem der skal redde hans frisure.

»Nu skal Aftenshowets frisør på en akutopgave,« skriver han til slut.