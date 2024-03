Det er bestemt ikke nemt at gå fra hinanden.

I et længere opslag på Instagram deler Joan Divine sine tanker om beslutningen hun sammen med Michael Olesen har taget om at flytte hver for sig og dele sønnen Felix.

'I er mange der spøger mig om jeg er okay. De siger, det tager to år. To år før man er helt ovenpå igen – i hvert fald for kvinder. De siger, det tager kortere tid for mænd. De siger, alt bliver bedre med tiden,' lyder det indledningsvist.

Især er det at dele samværet med den toårige søn Felix, der er hårdt for Joan Divine.

'En ting jeg mærker 100 % er, at jeg aldrig i min vildeste fantasi havde troet at efter 9 år i den hårdeste fertilitetsbehandling – heldigvis med en lykkelig slutning – skulle føre til den virkelighed, jeg står i i dag. Jeg kommer aldrig til at være okay med at dele tiden med mit ønskebarn,' skriver hun.

Parret var ni år i fertilitetsbehandling, inden de blev forældre. Foto: Anthon Unger/Ritzau Scanpix

Men selvom det er hårdt for Joan Divine, prøver hun at få det hele til at fungere med den nye virkelighed, hvor hende og danseren Michael Olesen bor hver for sig.

'Jeg tror på, der altid er en mening med alt,' skriver hun afslutningsvist.

Det var i februar, at parret annoncerede, at de flyttede fra hinanden.

'Det er med dyb kærlighed og respekt for hinanden, at vi har valgt, vi skal bo hver for sig.'

'Ingen ved, hvad fremtiden bringer. Men lige nu er dette den rette beslutning for os begge. Vi vil for alt i verden stadig gøre alt for den være den bedste familie for vores kærlighedsbarn, Felix,' lød det.

Joan Divine har tidligere arbejdet som glamourmodel og er i dag blandt andet fotograf og ambassadør for den klinik, der hjalp Felix til verden, mens Michael Olesen gennem adskillige sæsoner har været blandt de professionelle dansere i underholdningsprogrammet »Vild med dans«.