Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

»Det bliver ikke mig,« lyder det med et smil fra Joakim Ingversen.

Den 35-årige tv-vært har igennem årene været vært på en lang række populære DR-programmer som 'Alle mod 1', 'Hvem var det nu vi var' og senest 'Den store juniorbagedyst'.

Efter flere år samme sted ser man nogle gange værter skifte kanal eller medie. Som da hans hustru Sofie Linde i 2019 skiftede til TV 2 og hans gamle værtsmakker Mads Steffensen året efter byttede DR ud med podcast-mediet Podimo.

Spørger man Joakim Ingversen, om han drømmer om at lave samme job-skifte, lyder svaret:

»Nej, jeg er super glad for at være her (På DR, red.).

Han tilføjer:

»Jeg mener det oprigtigt. Jeg synes, DR laver nogle fede programmer, og dem, jeg får lov at være vært på, knuselsker jeg. 'Den store juniorbagedyst', der kører nu er for eksempel virkelig fedt at lave.«

Da B.T. spørger, om han ellers ikke kunne se sig selv som ny 'X Factor'-vært på TV 2, når nu Sofie Linde stopper efter denne sæson, holder han fast.

Sofie Linde og Joakim Ingversen til Zulu Comedy Galla 2022. Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Sofie Linde og Joakim Ingversen til Zulu Comedy Galla 2022. Foto: Ida Marie Odgaard

»Nej, det bliver ikke mig. Det skal jeg ikke lave. Jeg har så mange gode programmer herovre, så det er der ikke nogen grund til.«

Du har jo ellers prøvet det før, da du kort vikarierede for Sofie Linde i 2018?

»Ja, men det skal jeg ikke.«

Du er en god, loyal DR-soldat?

»Haha, ja præcis.«

Det er da heller ikke fordi, at Joakim Ingversen står og mangler arbejde lige foreløbig.

Fra den 14. april og otte fredage frem er han vært på DR's nye underholdningsshow 'Stjerneklar', hvor almindelige danskere klæder sig ud som deres idoler og dyster om at lave den bedste optræden.

Det kan du læse mere om HER.

I videoen øverst har B.T. sat billeder af Joakim Ingversen ind i en app, der viser, hvilken kendt person han selv kunne optræde som. Se resultatet og hans reaktion øverst i artiklen.

Herunder kan du høre seneste afsnit af B.T.s podcast 'Det vi taler om'.