Det er kun få uger siden, at rollerne var omvendt. At hun fredag efter fredag var live på skærmen i den bedste sendetid, mens han passede børn. I aftes var det hans tur til at shine i rampelyset. Live på DR. I den bedste sendetid.

»Jeg glæder mig vildt til de fredage, og hun er den bedste støtte, jeg har,« siger Joakim Ingversen med smil i stemmen om sin kone Sofie Linde og dét, der uden tvivl er hans største værtsrolle på DR. Det nye underholdningsprogram ‘Stjerneklar’.

»Men jeg kan også godt lide de fredage, hvor jeg sidder og ser Sofie i fjernsynet.«

For selvom mange måske kan få den tanke, at der konkurreres hjemme på matriklen om, hvem der er den bedste og mest populære vært, er det langtfra sådan, det forholder sig. Tværtimod. Det vender vi tilbage til.

I går – og de kommende syv fredage – var det som nævnt ham, der shinede i rampelyset.

Der var der nemlig premiere på DRs nye underholdningssatsning 'Stjerneklar', og dermed kunne endnu en stor værtsrolle føjes på cv'et for 35-årige Joakim Ingversen, som for 12 år siden ved et tilfælde landede i dit fjernsyn.

Forklædt som bæver.

Karrieren startede med 'Bingo Banko' programmet, hvor Joakim sammen med vennen Nick var forklædt som bæver. Vis mere Karrieren startede med 'Bingo Banko' programmet, hvor Joakim sammen med vennen Nick var forklædt som bæver.

»Om jeg havde set det komme? Det havde jeg overhovedet ikke i min vildeste fantasi forestillet mig,« griner Joakim Ingversen om sit karriereforløb.

»Jeg kunne være blevet alt muligt andet. Der har aldrig været en retning, en vej.«

Spoler han tilbage, husker han, hvordan han som ordblind ikke var verdens bedste ven med skolen.

I sine unge år fyldte sport derfor alt. Han var danmarksmester i windsurfing. Var skiløber i Frankrig.

Men 18 år gammel havde han brug for et job. Og ved et tilfælde blev det som 'runner' for 'Go' morgen Danmark'. Sådan én, der hentede og skaffede ting ude i byen til programmet.

»Det var seriøst det fedeste,« siger han om jobbet og den frihed under ansvar, der lå i det.

Skæbnen ville dog, at en caster på programmet mente, at han med sin charme og jokende personlighed også havde talent på den anden side af kameraet. Og han blev sammen med sin ven Nick tilbudt at være bæver i TV 2s 'Bingo Banko'.

»Vi syntes jo bare, at det var megasjovt. Og når man ikke har forældre eller andre, der nogensinde har været i den verden, er den sjov og fascinerende at komme ind i,« beskriver Joakim Ingversen, der som bæver skulle udføre de mest bizarre stunt i programmet.

»Jeg tror ikke, at selvtilliden ligefrem steg af at være bæver,« griner han og fortsætter:

»Men til gengæld husker jeg, som var det i går, da jeg 14 dage inden fik at vide, at jeg skulle lave en times livebingo fra 1. januar. Hold kæft en opgave.«

Det var et tilfælde, at Joakim Ingversen kom på tv. I dag er han en af de mest brugte og populære værter. Foto: PR/Heart Made Management Vis mere Det var et tilfælde, at Joakim Ingversen kom på tv. I dag er han en af de mest brugte og populære værter. Foto: PR/Heart Made Management

Da anden sæson af det populære program i 2011 gik i luften, hoppede Joakim Ingversen nemlig ud af bæverkostumet. Overtog sammen med Anders Stjernholm værtsrollen.

»Der er virkelig mange ting at forholde sig til, når man ikke er så gammel,« siger han om som 23-årig at stå i spidsen for et live-program.

Derfra gik det stærkt, og da Joakim Ingversen det følgende år blev deltager i – og tilmed vandt – ‘Vild med dans’ sammen med Claudia Rex, var folkeligheden og populariteten etableret.

Selvom han aldrig har talt med sine forældre om det, er han ikke i tvivl om, at de – og især hans mor – var bekymrede for hans valg af karriere, som lå milevidt fra deres jordbundne liv.

Moderen var pædagog og faderen ejer af den lokale købmandsbutik.

»Umiddelbart tror jeg, at min mor var mere bekymret, da jeg windsurfede og stod på ski, men hvis man ikke kender tv-branchen, tænker man umiddelbart 'højt at flyve, dybt at falde'.«

»Og det er der jo også, hvis man ikke har sine ben godt placeret nede i sandet,« indrømmer Joakim Ingversen.

»Du vurderes jo hele tiden som person. Dig kan vi lide. Dig kan vi ikke lide. Det skal man virkelig kunne være i. Og jeg tror, at det er det, hun har været bekymret over.«

Han lægger da heller ikke skjul på, at det arbejde, som han har, kan være svært at forholde sig til som forælder.

»For hvad fanden er det egentlig, jeg laver?« griner Joakim Ingversen.

»De kan jo godt se, at jeg udkommer i et fjernsyn, men der er også et helt hold bagved, som knokler for at få det hele til at lykkes.«

»Så jeg har inviteret dem ind for at se, at det ikke bare er mig, for det er vigtigt at forstå. Jeg håber, at de forstår det nu. Men jeg tror det faktisk ikke, hvis jeg skal være helt ærlig.«

Og så griner han igen.

Men populær var – og er – han. Og for ti år siden fik DR lokket ham væk fra TV 2.

I de første år som vært på DR Ultra – som var dér, hvor han mødte og i 2015 blev kæreste med Sofie Linde – og siden den store hovedkanal.

Selvom de laver det samme på hver sin kanal, er der ingen konkurrence mellem Sofie Linde og Joakim Ingversen. Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Selvom de laver det samme på hver sin kanal, er der ingen konkurrence mellem Sofie Linde og Joakim Ingversen. Foto: Ida Marie Odgaard

Ikke mindst de seneste år er Joakim Ingversen blevet ham, DR hiver op af hatten til kanalens store brede underholdningsprogrammer.

Han har lavet DRs store juleshow, MGP. Har lige styret 'Den store juniorbagedyst' i hus. Taget endnu en runde 'Alle mod én'.

Skal han komme med et ærligt og ubeskedent svar på, hvad det er, som han kan, lyder det sådan her:

»Jeg tror bare, at jeg har lavet så meget fjernsyn, har lavet så mange fejl på min vej og fået så mange kilometer i benene, at jeg i dag ved, hvad jeg laver. Jeg er mig selv og kan mine tekster.«

Nu er det så tid til 'Stjerneklar', hvor han præcis som sin hustru i 'X Factor' på live tv skal jonglere med nervøse deltagere og et benhårdt dommerpanel. Samt et livepublikum og seerne hjemme i stuen.

Mens Sofie Linde sidder hjemme med de to døtre og hepper på ham.

Rollerne er byttet rundt.

»Hun er den bedste at øve med, fordi hun forstår alt,« siger Joakim Ingversen om deres parløb.

»Jeg bruger rigtig meget hende, og hun bruger rigtig meget mig, når vi skal øve og kommentere manus, som der er til hvert program.«

»For mens de fleste nok bare tror, at det er noget, vi siger inde i fjernsynet, er det rent faktisk noget, vi øver på hinanden.«

»Så at jeg har hende, er en kæmpe støtte. Og hun er også nærmest den eneste, jeg gerne vil have siger 'du var rigtig god i dag'. For så ved man, at den sad i skabet, at det var en topscorer,« griner han og lægger ikke skjul på, at han ikke bare elsker sin kone højt, men også beundrer hende.

»Vi konkurrerer aldrig nogensinde. Jeg under hende alt i hele verden og synes, at hun er så dygtig. Jeg vil bakke hende op i alt. Alt er fortjent,« slår Joakim Ingversen fast.

»Som kone, som mor, som vært…. jeg er kæmpe fan og totalt stolt af hende. Hun er sindssygt dygtig, skarp og velformuleret. Er hurtig i en helt anden dimension end mig og god til at argumentere og diskutere.«

»Hun er bare pissedygtig. Sådan er det,« siger han med smil og kærlighed i stemmen.