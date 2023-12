Sagen om de to danskere, Elvira Pitzner og Mortada Haddad, der lige nu risikerer op til tre års fængsel i Dubai, er nu rykket ind på Folketingets bonede gulve.

Tirsdag meldte Dansk Folkeparti sig ind i debatten. I udenrigsudvalget stillede Peter Kofod (DF) udenrigsminister, Lars Løkke Rasmussen (M) spørgsmålet om Danmarks rolle i sagen.

»Hvad har regeringen gjort for at få udleveret danskeren Elvira Pitzner fra De Forenede Arabiske Emirater, hvor hun er anholdt og anklaget for utroskab og risikerer flere års fængsel,« lyder spørgsmålet.

Og det er ifølge B.T.s politiske kommentator klogt.

Både SF og Dansk Folkeparti giver nu sagen om Elvira Pitzner opmærksomhed. Foto: Bo Nymann/Photographer Bo Nymann/Ritzau Scanpix

»For DF er det meget, meget smart, fordi det er en sag, der taler ind i deres vigtigste dagsorden, nemlig at få problematiseret islam. Jeg synes det er klogt af dem,« siger Joachim B. Olsen.

Sagen kan nemlig være med til at sætte emiraterne – hvis lovgivning dikteres af sharialov – under skærpet lys.

»Her er et land som endda er relativt moderat, hvor en dansker nu risikerer fængsel for utroskab. Så er det også en dansker, som måske er kendt af flere unge mennesker, og dermed også en sag, som måske appellerer til et lidt andet publikum, end dem der måske interesserer sig for Dansk Folkeparti.«

»Det er godt set af dem.«

Elvira Pitzner-sagen kort Fredag den 1. december blev Elvira Pitzner anholdt i Dubai sammen med iværksætteren Mortada Haddad for utroskab, da Pitzner stadig er islamisk gift med ekskæresten Milad Saadati. Med et islamisk ægteskab underlægger man sig sharialoven. I De Forenede Arabiske Emirater betyder det, at man under artikel 356 kan anklages og dømmes for utroskab. Milad Saadati fortalte, at han selv havde anmeldt hende. 3. december blev Elvira Pitzner og Mortada Haddad igen løsladt, men myndighederne konfiskerede deres pas. For nuværende afventer de retssagen i ørkenstaten.

Joachim B. Olsen tvivler dog på, at Dansk Folkepartis spørgsmål, er det, der får udenrigsministeren til at reagere.

»Jeg tror ikke, at det er noget Lars Løkke kaster sig ind i på det her stadie. Der er nogle standardprocedure i Udenrigsministeriet, hvor man forsøger at hjælpe danskere, der kommer i klemme i udlandet, hvor der er rådgivning på embedsmandsniveau.«

Til B.T. har udenrigsministeriet tidligere fortalt, at de er bekendte med sagen, og yder konsulær bistand, men da der er tale om en personsag, kan de ikke kommentere yderligere på sagen.

Alligevel kan sagen få offentlighedens opmærksomhed i en sådan grad, at politikerne bliver nødt til at reagere.

»Jeg tror givetvis, der er mange sager, som vi aldrig høre om, men den her sag har noget andet over sig. Det er en offentlig person, og så handler det om et klart sammenstød mellem en muslimsk kultur og en dansk-vestlig kultur.«

»Det er klart, at jo højere sådan en sag kommer på dagsordenen, jo større politisk pres skaber det. Hvis det pres bliver stort nok, kan det anspore til, at Lars Løkke eller andre politikere træder ind og siger, at sagen skal lukkes.«

Dansk Folkeparti er da heller ikke det eneste parti, som føler sig tvunget til at nævne sagen.

Indtil videre har der været stille fra Pitzner-familien om sagen. Kun Katerina Pitzner har ytret sig i sine Instagramopslag. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Torsdag mødes samtlige af Folketingets partier til debat om afstemning af koranloven. Fra talerstolen greb SF’s gruppeformand og retsordfører, Karina Lorentzen (SF), muligheden for at nævne sagen.

»Lige nu er der en dansk kvinde, der risikerer fængsel for påstået utroskab i Dubai,« siger ordføreren med henvisning til, at mellemøstlige lande som Iran, Pakistan eller Saudi-Arabien efter hendes opfattelse ikke ændrer deres love, når Danmark føler sig krænket.

Det ser Joachim B. Olsen som en indikator for, at sagen om Elvira Pitzner og Mortada Haddad muligvis har en bred appel.

»Når SF også bringer sådan en sag frem fra talerstolen, siger det noget om, at alle partier har en sag her, for 100 procent af danskerne vil være enige om, at det er godt nok noget underligt noget, at man kan risikere tre års fængsel for utroskab,« siger han.