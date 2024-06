Jim Lyngvild er splittet.

Egentlig orker han ikke det kommende EU-valg, men efter at have taget en valgtest, der viste et overraskende resultat, kunne han nu godt finde på at stemme alligevel.

Søndag den 9. juni er der valg til Europa-Parlamentet.

Da B.T. mandag spørger Jim Lyngvild om han ved, hvad han vil stemme, svarer han først:

»Jeg tror simpelthen ikke, at jeg orker at stemme. Jeg synes, det er så gammeldags, at man skal gå ned i en stemmeboks. Jeg ved godt, at man kan brevstemme, men jeg kan ikke forstå, at vi i 2024 endnu ikke har lavet et system, hvor man kan stemme med sin MitID.«

Bør man ikke deltage i demokratiet?

»Jo, det synes jeg er noget af det vigtigste, vi overhovedet kan i det her land, men lige præcis Europa-Parlamentsvalget, når det står alene... Jeg orker det ikke.«

Du er lidt ligeglad?

»Ja... Men jeg har lige taget en kandidattest, og det viser sig, at jeg er SF'er, haha. Her har jeg gået og troet, at jeg var Konservativ, men jeg er åbenbart SF'er, og jeg lytter faktisk til sådan noget. De tre kandidater jeg var mest enig med er SF'ere, så nu kunne jeg faktisk godt finde på at gå ned at stemme på SF.«

»Jeg er meget pragmatisk, hvad sådan noget angår. Jeg er, hvor min stemme gør mest gavn, og hvis det er til SF, fordi vi har samme holdninger, så synes jeg bestemt, de skal have den. Selvom jeg har digtet noget i mit hoved om, at jeg er noget andet, så skal man lytte til realiteterne.«

Hvordan plejer du at forberede dig til et valg?

»Jeg tror, jeg gør som de fleste. Enten stemmer man, som man altid har gjort, eller også tager man en test for at se, hvilken vej vinden blæser - og jeg synes, det lyder vanvittig interessant, at jeg faktisk er SF'er, uden at vide det, for gælder det så også ved Folketingsvalget?«

»Jeg er et meget socialt menneske, så måske har jeg digtet oven i hovedet, at jeg var noget andet - eller også har jeg simpelthen bare ændret mig igennem årene, og så vil det jo være dumt at holde fast i noget, der ikke virker for mig længere.«

Du plejer at stemme på de Konservative?

»Ja, eller stemme blankt. Ved sidste valg syntes jeg, at alle var lige gode, så alle fik et kryds. Folk har måske et billede af, at jeg er et meget politisk menneske, men det er jeg ikke. Jeg er et følelsesmenneske, som reagerer ud fra mine følelser.«

»Jeg har været medlem af Konservative, men jeg er ikke synderlig partipolitisk, og jeg er heller ikke medlem længere.«

Hvorfor ikke?

»Jeg syntes ikke, at de skulle have mine penge. Det synes jeg ikke, at nogle politiske partier skal, og det er jo en falliterklæring, men jeg synes, partierne ændrer standpunkt, som vinden blæser. Du kan ikke stole på, at det, du vidste, holder ved, for det handler bare om, hvad der er flest stemmer i.«

Har du et godt råd til dem, der ikke ved, hvad de skal stemme på søndag?

»Ja, tag en test og gå med den. Så kan det være, at det er noget helt andet, end du regnede med, men så kan du takke guderne for, at du stadig i en alder af, hvad end det må være, kan blive overrasket over, at tingene ikke er, som du troede.«