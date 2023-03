Lyt til artiklen

Den 79-årige modeskaber Erik Brandt er lørdag formiddag gået bort.

I offentligheden blev han kendt som en stor personlighed, efter han og hustruen Margit i 1970erne fik placeret Danmark på verdenskortet med deres modebrand. Designer Jim Lyngvild fik i næsten to årtier muligheden for at kalde Erik Brandt sin nære ven.

»Jeg husker ham som et fuldstændig unikt menneske,« siger Jim Lyngvild til B.T.

Erik Brandt og Jim Lyngvild mødte hinanden for første gang til et modeshow for 20 år siden, hvor den nu afdøde modeskaber prikkede Lyngvild på brystet og udbrød: 'Dig! Du har det! Vi to skal lave noget sammen'.

Jim Lyngvild har kendt Erik Brandt i mere end 20 år og husker ham som et helt unikt menneske. Her ses de to under Erik Brandts deltagelse i 'Vild med Dans'. Foto: Thomas Lekfeldt Vis mere Jim Lyngvild har kendt Erik Brandt i mere end 20 år og husker ham som et helt unikt menneske. Her ses de to under Erik Brandts deltagelse i 'Vild med Dans'. Foto: Thomas Lekfeldt

Gennem de næste mange år blev Jim Lyngvild ofte ringet op af Erik Brandt. Både når Brandt var kommet på en idé, men også når Jim Lyngvild kom med nogle usædvanlige udtalelser.

»Hver gang, jeg var sammen med ham, var det en fest. En eksplosion af energi og ideer. Det var ligesom at være sammen med en sjælebror,« fortæller han og siger, at der ikke kun er ét særligt minde.

Ud over en stor kulturarv som designer, håber Jim Lyngvild, at Erik Brandt vil blive husket for sin person. En person med ideer og et vellevet liv, som sluttede lørdag formiddag.

»Jeg sørger ikke, for jeg ved, han har en fest, hvor han er nu,« siger Jim Lyngvild og afslutter:

»Jeg tror, at de i himlen holder den største fest, de har haft i årtier. Og jeg tror, at hvis der er nordlys i aften, er det helt sikkert Erik og Margit, der fester.«

Erik Brandt blev 79 år og sov stille ind om formiddagen lørdag 11. marts.

Han efterlader sig sine to døtre, Julie og Emilie.