Hvor langt må kunsten gå? Det spørgsmål stiller kunstner, designer og forfatter Jim Lyngvild sig selv for tiden.

I en ny billedserie, der er blevet til med kunstig intelligens, har han nemlig valgt at afbilde kong Frederik i flere forskellige situationer, der viser Kongen med blomster og gammeldags kostumer.

Billederne er ifølge Jim Lyngvild lavet med henblik på en forside til magasinet Vølse, der udkommer fra foreningen 'FORNSIDERS'.

Han satte derfor også alle billederne til afstemning hos sine følgere, så de kunne hjælpe med at beslutte, hvilket billede der skulle være på forsiden af det asatroende magasin.

Sådan her kunne en forside se ud med AI-billedet. Foto: Jim Lyngvild

Men billederne fik sig en kritisk medfart, da flere i kommentarfeltet på Jim Lyngvilds Facebook var uenige med ham i, hvorvidt man kan lave den slags billeder af Danmarks konge.

'Det er sgu en ommer Jim Martin Wegener Lyngvild,' skriver en.

'Det der er sgu alt for feminint til en konge,' lyder det fra en anden.

'Godt nok er vores konge en blød mand, men INGEN blomster; han er jo ikke på frierfødder,' skriver en tredje.

Og lige den kritik undrer Jim Lyngvild.

Det fortæller han til B.T.

»Jeg forstår ikke kritikken med blomsterne og det feminine. De vil kun se ham som en, der skal være stærk og maskulin. Du kan virkelig ikke lave noget med Kongen, der er 'rigtigt'.«

Ifølge Jim Lyngvild er der blomster på billederne af kongen, fordi de skal symbolisere det kommende forår.

»Og helt ærligt. Jeg er Jim Lyngvild. Man regnede vel helt ærligt ikke med, at man skulle se noget, der var let fordøjeligt?«

Blomsterne har fået kritik af følgerne af kunstneren. Foto: Jim Lyngvild

Men Jim Lyngvild har alligevel valgt at sætte afstemningen på pause.

Det skyldes dog, at han er blevet i tvivl om, hvorvidt det er en god idé at lave den slags billeder med brug af ai, uden at hovedpersonen kan give lov.

»Man kan juridisk sagtens lave de her billeder, men så er der det moralske. Jeg kan sagtens stå inde for billederne rent kunstnerisk, men om det lige er en postgang for tidligt at bruge kongen i ai-billeder - det ved jeg ikke. Jeg er røvmeget i tvivl.«

Er du nervøs for, om der kan være tale om majestætsfornærmelse?

»Nej, det er jeg ikke. Det er ophøjende billeder, og det er klart en hyldest.«

Har du spurgt Kongehuset om lov til at lave billederne af kong Frederik?

»Nej, det har jeg ikke, og det skal jeg heller ikke. Jeg vil dog sige, at jeg tror, at kong Frederik og dronning Mary ville klaske sig på lårene af grin, hvis de så dem,« siger han med et grin.

Dette billede var det, der havde fået flest likes på profilen. Foto: Jim Lyngvild

Endnu har han ikke besluttet, om billederne skal ende på forsiden af magasinet Vølse.

»Jeg skal mærke efter,« lyder det.