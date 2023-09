I juli kom det frem, at Jim Lyngvild og Trine Jepsen sammen havde købt Harridslevgaard Slot i Bogense. Men nu er der dårligt nyt.

De to har droppet alle planer om at blive slotsejere - i hvert fald på Fyn. Det skriver Jim Lyngvild selv på Facebook.

»Desværre kører drømme og virkelighed ikke altid på samme spor,« fortæller han i en video i opslaget.

I følge Lyngvild havde han og Trine Jepsen underskrevet en betinget købskontrakt, men deres advokat har valgt at trække i nødbremsen og trække aftalen tilbage.

Det beklager han overfor de 560 frivillige, der havde valgt at gå med i projektet.

»Jeg vil ikke gå i detaljer, men mit hjerte er knust. Det er en kæmpe drøm der er brast, både personligt men også for både slottet og Nordfyns kommune,« skriver Lyngvild i opslaget og tilføjer:

»Nu kigger vi fremad og holder fokus på Charlottenlund slot, Bramslev bakker og alle de vidunderlige projekter, der konstant opstår for Trine Jepsen og mig.«

Slottet var sat til salg for 28 millioner kroner. B.T. har tidligere været i kontakt med Trine Jepsen, der ikke ville afsløre, hvad hun og Lyngvilæd havde givet for slottet. Men hun bekræftede, at de havde givet et tocifret millionbeløb.

Det er ikke første gang at designeren og den tidligere sanger er gået sammen om et større projekt.

Tidligere har de skabt smykkeudstillingen 'Blod og diamanter – de genskabte Kronjuveler og Kongerækken.'