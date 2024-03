Bare fordi han ikke endte med at købe sit eget fynske slot, har Jim Lyngvild ikke tænkt sig at droppe de projekter, han ville lave på slottet.

Derfor har han begyndt forberedelserne til et undervisningsprojekt, der har en klar gruppe for øje.

Det skriver designeren og multikunstneren i et opslag på Facebook.

»Nu slipper dragen ud af sækken …« lyder det indledende i opslaget.

Sidste år kunne flere medier beskrive, hvordan Jim Lyngvild først meldte ud, at han skulle købe Harridslevgaard Slot på Fyn.

Den handel blev dog ikke til noget – i stedet endte iværksætter og Hummel-stifter Christian Stadil med at købe den historiske bygning.

Men ikke nok med, at Jim Lyngvild stadig vil gennemføre et af de projekter, han tidligere har talt om at ville lave på slottet – han har også fundet et alternativt fynsk slot, hvor han kan gennemføre sin vision.

»På Dallund Slot på Nordfyn, udvikler vi lige nu et nyt koncept for over-kreative børn, med særkompetencer og særtalenter. De børn der ikke er, som børn er flest, fordi der måske er for mange tanker, ideer osv. inde i hovedet. Dem, der skal redde fremtiden fra at falde i Djøffernes hænder,« skriver han på Facebook.

I Facebookopslaget fremgår det, at Jim Lyngvild og resten af holdet bag det nye forløb, i første omgang søger 20 børn til at deltage over en række weekender.

Og det virker ikke til, at det bliver noget problem for designeren at finde deltagere.

Til Fyens Stiftstidende fortæller Jim Lyngvild, at der allerede nu er kommet rigeligt med henvendelser.

»Vi er blevet fuldstændig væltet, fordi der er så mange forældre, der river sig i håret over, at de har et skolesystem, der ikke kan håndtere de her børn. Og der bliver flere og flere af dem,« siger han til mediet.

Forløbet på Dallund Slot, der bærer navnet Draystone, kommer til at forløbe over fire weekender i løbet af et år.

Det kommer til at være gratis for børnene at deltage, hvorfor Jim Lyngvild lige nu er ude og søge sponsorer til projektet.