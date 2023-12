Jesper Christensen er en af de største herhjemme.

Men den 75-årige skuespillers karriere lakker mod enden. Han er i sit livs tredje akt.

Sådan beskriver han det i et stort TV 2-portræt lavet af instruktør Lasse Spang Olsen, der har fået titlen 'Jesper Christensen og de mange ansigter: Et ærligt portræt af skuespilleren'.

Her indrømmer Jesper Christensen, at trods sin popularitet og succes, så bugner kalenderen ikke med skuespiljobs.

»Lige nu er det meget sådan tyndt og har været det længe. På et eller andet tidspunkt må man så sælge sine sko eller noget,« siger han med et grin.

»Der er jo også noget med at være i min alder. Der er der ikke så mange roller jo.«

Efterfølgende i den nye dokumentar ser man dog Jesper Christensen gå mod Øresundstoget på Hovedbanegården i København. På vej mod et filmjob.

»Jeg skal op til Stockholm og lave film med Tomas Alfredson. Jeg er super lettet, fordi jeg har ikke tjent en krone i et år,« forklarer Jesper Christensen.

Skuespiller Jesper Christensen i den nye dokumentar 'Jesper Christensen og de mange ansigter'. Foto: Lasse Spang Olsen/TV 2 Vis mere Skuespiller Jesper Christensen i den nye dokumentar 'Jesper Christensen og de mange ansigter'. Foto: Lasse Spang Olsen/TV 2

Jesper Christensen indrømmer da også, at han kan være lidt for god til at takke nej til roller. For han vil kun lave det, han har lyst til.

Og de tilbud, der har været det seneste år, hvor han ikke har arbejdet, har enten været for dårlige eller en gentagelse af noget, han allerede føler, han har lavet, forklarer 'James Bond'-skuespilleren.

I stedet har han brugt tiden med børnebørnene, der bor lige ovenpå og som er søde til at kigge ned forbi og ringe på deres speciallavede dørklokke kun til dem.