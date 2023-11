Efter 19. sæson af 'Vild med dans' blev det meldt ud, at Jens Werner ville stoppe som dommer.

Men den karismatiske dommer var dog alligevel gæstedommer i 20. sæsons jubilæumsafsnit, og ved fredagens finale var han endnu engang på plads bag dommerbordet.

Og showet i Forum Horsens var noget, der imponerede den garvede dommer.

»Det er en finale, der bærer præg af, at der er et kæmpe setup, som har arbejdet i ugevis, mon ikke i månedsvis, på at få den her arena til eksplodere, som den gjorde i aften.«

»Hvis man ikke bliver revet med af den måde, som danserne har forberedt sig på, bandet, ja, så er man det forkerte sted. Og selvom jeg har siddet her i alle 20 sæsoner, så er det fantastisk at være vidne til, hvordan alle gør sig så umage og laver en fantastisk aften.«

Savner du 'Vild med dans' på sådan en aften som i aften?

»Jeg vil sige det sådan, at det er præcis sådan, som jeg havde håbet finalen skulle blive.«

I løbet af aftenen fik 59-årige Jens Werner også sendt et ualmindeligt stort kompliment afsted til Fredrik Trudslev, som han kaldte for den bedste all-round danser, der nogensinde har været med i programmet. Noget, der udløste et stort kram mellem de to.

Vinderen af årets 'Vild med dans' blev Kasper Fisker og Karina Frimodt.