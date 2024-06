Da mødte hinanden, da de blev sat sammen i 'Vild med dans'.

Siden blev danseren Jenna Bagge og skuespilleren Albert Rosin kærester, og i 2022 flyttede de sammen.

Nu er de dog klar til at tage det hidtil største skridt, for parret skal være forældre.

Det afslører de på Instagram.

»Vi er så glade for at kunne fortælle, at der er en lille dreng på vej. Vi glæder os til at møde ham i slutningen af året,« skriver de til billedet, hvor der rigtigt nok kan ses en fin babybule på Jenna Bagges mave.

Det vælter da også ind med lykønskninger fra 'Vild med dans'-familien.

Blandt nuværende og tidligere dansere er blandt Thomas Evers Poulsen, Asta Björk, Morten Kjeldgaard og Mille Funk blandt dem, der jubler over nyheden.

Også tidligere deltagere som Fredrik Trudslev, der i den seneste sæson af 'Vild med dans' dansede med Jenna Bagge og kom hele vejen til finalen, er begejstret.

»Weeeeeee. Igen, kæmpe stort tillykke. Glæder mig til at møde ham,« skriver han.

Jenna Bagge og skuespilleren Albert Rosin dansede sammen i 2020-udgaven af danseprogrammet, hvor de fik en andenplads.