'Er det slutningen på hendes karriere?'

Janni Pedersens ansigtet florerer for tiden på flere falske reklamer på sociale medier.

Her ses studieværten i en falsk B.T. artikel, hvor hun ifølge den falske reklame skulle være tæt på at ødelægge sin karriere, fordi hun har fundet et trick, der gør hende rig – og bankerne sure.

Ifølge reklamen har Janni Pedersen tjent utrolig mange penge ved at investere via en platform, der bliver linket til i artiklen.

Men det fup og svindel og misbrug af tv-værtens ansigt.

Det fortæller hun selv til B.T.

»Det er virkelig langt ude. Jeg kan bare sige at os, der er nyheds- og aktualitetsværter, vi må slet ikke reklamere for sådan noget. Og jeg ville aldrig reklamere for noget andet end mine egne krimier,« fortæller hun.

Reklamen som Janni Pedersen misbruges i leder til en 'investeringsplatform', hvor man skal indbetale penge for at få afkast med det samme. Der er dog tale om en falsk reklame. Vis mere Reklamen som Janni Pedersen misbruges i leder til en 'investeringsplatform', hvor man skal indbetale penge for at få afkast med det samme. Der er dog tale om en falsk reklame.

Janni Pedersen må dog alligevel sige, at hun er imponeret over opfindsomheden hos fupmagerne.

»Det er da interessant, hvad de har valgt at vinkle på, og det ligner da, at de alligevel har brugt lidt tid på at bygge det troværdigt op. Også selvom det er gået lidt galt med oversættelsen fra engelsk til dansk, jo længere man kommer ned i teksten,« griner hun.

Tv-værten, der er ansat på TV 2, fortæller, at juraafdelingen hos tv-kanalen nu er involveret i sagen.

»Det er de, fordi de jo ikke bruger 'privat-Janni' til de her reklamer, de bruger 'studievært-Janni'. Jeg er jo heller ikke den første fra TV 2, der er blevet misbrugt i de her reklamer, så det er godt, at vi får det samlet.«

B.T. har tidligere været i kontakt med TV 2 om deres værter, som misbruges i reklamer.

»TV 2 oplever stigende problemer med værter, der misbruges til falske reklamer på nettet – blandt andet i form af deepfake reklamer, der kan virke meget troværdige. TV 2 tager afstand fra disse reklamer.«

»På TV 2 gør vi, hvad vi kan for at hjælpe værter, der oplever sager som disse, hvor det ikke blot er værternes hverdag og liv, det går ud over, men også de danskere, der bliver snydt af reklamerne,« lød det fra TV 2.

Ifølge Janni Pedersen er der dog ikke nogen af hendes følgere, der er hoppet på de falske reklamer.

»Folk har været enormt søde til at fortælle, at jeg optræder på de her billeder, og jeg har endnu ikke fået henvendelser om, at nogen skulle være blevet snydt af reklamen. Jeg vil også gerne sige, at jeg ville blive ked af det, hvis der rent faktisk er nogen, der trykker på de her links og benytter sig af reklamen til at investere.«

B.T. har kontaktet juraafdelingen i Berlingske Media for en kommentar til udnyttelsen af B.T.'s logo i den falske reklame, de er i skrivende stund ikke vendt retur.