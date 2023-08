Janni Rees værste mareridt er blevet til virkelighed.

»Det her scenarie, eller den sygdom, havde jeg frygtet allermest, hvis jeg skal være helt ærlig. Den ønsker man ikke for nogen. Det er en modbydelig sygdom.«

Det fortæller hun i B.T.-podcasten 'Det, vi taler om'.

Hun fortæller også, at det Karsten nu har brug for, det er fred og ro.

»Vi har frabedt pressen om at skrive mere og bore mere, fordi vi gerne vil have fred. Det har vi behov for. Derfor nævner jeg heller ikke Karsten mere,« siger Janni i programmet.

For en uge siden kom det frem, at Karsten Ree er blevet ramt af sygdommen demens.

»Det er jo rart med en diagnose. Jeg har set det komme længe, så det er ikke nyt for mig. De, der har demens, mærker det jo ikke. Det er de pårørende der ser, at de forsvinder og til sidst bare er en skal. Det er som at miste et menneske, hører jeg,« uddyber hun.

Og hverdagen er da også blevet påvirket, fortæller Janni Ree i programmet:

»Man tager en dag ad gangen og prøver at få en struktureret hverdag. At få nogle rammer. Det er vigtigt for at kunne trives derhjemme.«

Den 7. september har Janni og Karsten været sammen i ti år. Den store aldersforskel, der har fyldt meget i medierne, har Janni Ree aldrig personligt forholdt sig meget til.

Men hverdagen må heller ikke gå i stå for de pårørende, mener Janni.

»Alle pårørende får jo ændret sin hverdag. Man skal lige pludselig lægge en masse ting om. Men livet for de pårørende skal jo også gå videre. Jeg har lidt dårlig samvittighed over, at jeg ikke er der. Men jeg ved, at der er andre hjemme hos ham,« fortæller hun.

