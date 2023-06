Han instruerede storfilmen 'Titanic', og han er et af de mennesker, der har været dybest nede i havet.

Instruktøren James Cameron har viet en stor del af sit liv til katastrofen om Titanic, og nu reager han også på den triste nyhed om ubåden Titan, hvor alle fem besætningsmedlemmer torsdag er blevet meldt døde. Ubåden havde som mål at komme ned og se Titanics vrag.

Han fortæller, at ulykken minder ham om Titanic.

»Jeg ser ligheden med selve 'Titanic'-katastrofen, hvor kaptajnen gentagne gange blev advaret om et isbjerg foran sit skib, og alligevel dampede han i fuld fart ind i et isbjerg, så mange mennesker som resultat mistede livet,« fortæller han i et interview med ABC News.

Han fortæller også, at mange i ubådsmiljøet var bekymret for Titan-ubåden og fremhæver, hvordan flere af hovedaktørerne på området skrev et åbent brev til Oceangate, som stod bag Titan, hvor de skrev, at det, de havde gang i, var for eksperimenterende til at medtage passagerer.

»Det er her er en meget lignende tragedie, hvor advarslerne er blevet overhørt, og at det nu sker det præcis samme sted, med alle de dykninger som finder sted over hele verden, finder jeg forbavsende og surrealistisk.«

I 2012 nåede James Cameron ned til den dybeste del af Marianergraven, da han på en soloaktion i ubåden Deepsea Challenger nåede ned på 10.908 meter dybde.